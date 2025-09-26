Αν ψάχνεις ένα φαγητό που θα γεμίσει το σπίτι με μυρωδιές θαλπωρής και θα χορτάσει όλη την οικογένεια, αυτή η συνταγή είναι η τέλεια επιλογή. Ένας ζουμερός κιμάς μαγειρεμένος με λαχανικά και μυρωδικά, σκεπασμένος με αφράτο πουρέ πατάτας και παστινάκι, δημιουργεί ένα πιάτο που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο.

Υλικά

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 καρότα, ψιλοκομμένα

560 γρ. κιμά μοσχαρίσιο

400 γρ. ντοματάκια κονσέρβας

290 ml ζωμό βοδινού

1 δάφνη

1 κλαδάκι φρέσκο θυμάρι (μόνο τα φύλλα)

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για την επικάλυψη:

750 γρ. πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες

225 γρ. παστινάκι, καθαρισμένο και κομμένο

2 κ.γ. χρένο (creamed horseradish)

75 γρ. βούτυρο

55 ml γάλα

Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 190°C (170°C στον αέρα). Ζεσταίνεις το ελαιόλαδο σε μια μεγάλη κατσαρόλα και σοτάρεις το κρεμμύδι και τα καρότα για 5 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτεις τον κιμά και τον αφήνεις να πάρει χρώμα για 3 λεπτά. Ρίχνεις τις ντομάτες, τον πελτέ, τον ζωμό, τη δάφνη και το θυμάρι. Σκεπάζεις και σιγοβράζεις για 30 λεπτά. Αλατοπιπερώνεις. Στο μεταξύ, βράζεις τις πατάτες και το παστινάκι μέχρι να μαλακώσουν. Σουρώνεις και τα λιώνεις με το βούτυρο και το γάλα. Προσθέτεις το χρένο και αλατοπιπερώνεις. Μεταφέρεις τον κιμά σε πυρίμαχο σκεύος, σκεπάζεις με τον πουρέ και ψήνεις στον φούρνο για 30 λεπτά, μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα.

Ένα κλασικό comfort food, που συνδυάζει την πλούσια γεύση του μοσχαρίσιου κιμά με την αφράτη υφή του πουρέ. Ιδανικό για τις μέρες που θες να απολαύσεις κάτι ζεστό και χορταστικό με την οικογένεια ή τους φίλους σου.

Καλή απόλαυση!