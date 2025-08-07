Αν αγαπάς τις πίτες αλλά δεν έχεις χρόνο ή διάθεση για το άνοιγμα φύλλου, αυτή η συνταγή είναι φτιαγμένη για εσένα! Με φρέσκο κολοκύθι, αρωματικά μυρωδικά και τη λατρεμένη φέτα, η πίτα αυτή γίνεται στο πι και φι και μυρίζει… καλοκαίρι!

Υλικά για ένα ταψί 28 εκ.

3 μέτρια κολοκύθια, τριμμένα και στραγγισμένα

200 γρ. φέτα, θρυμματισμένη

2 αυγά

1 φλιτζάνι γιαούρτι στραγγιστό

1/3 φλιτζανιού ελαιόλαδο

1/2 φλιτζάνι αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

2 κ.σ. άνηθο ψιλοκομμένο

2 κ.σ. φρέσκο δυόσμο ή 1 κ.σ. ξερό

Αλάτι & πιπέρι

Εκτέλεση

Τρίψε τα κολοκύθια σε χοντρό τρίφτη και βάλε τα σε σουρωτήρι με λίγο αλάτι για 10-15 λεπτά. Πίεσέ τα καλά να φύγουν τα υγρά. Σε ένα μπολ, ανακάτεψε τα κολοκύθια με τη φέτα, τα αυγά, το γιαούρτι, το ελαιόλαδο και τα μυρωδικά. Πρόσθεσε το αλεύρι και ανακάτεψε απαλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Λάδωσε ένα πυρίμαχο ταψί ή φόρμα και άπλωσε το μείγμα ομοιόμορφα. Ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 45-50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά η επιφάνεια. Άφησέ τη να σταθεί 10 λεπτά πριν την κόψεις.

Μικρό tip:

Αν θέλεις πιο έντονη γεύση, πρόσθεσε λίγη τριμμένη κεφαλογραβιέρα ή 1 σκελίδα σκόρδο λιωμένη στο μείγμα.

Απόλαυσέ την ζεστή ή κρύα, ιδανικά με μια χωριάτικη σαλάτα στο πλάι. Είναι τέλεια για το ταπεράκι της παραλίας ή το κυριακάτικο τραπέζι.