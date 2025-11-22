Αν ψάχνεις ένα γλυκό που να συνδυάζει το άρωμα των Χριστουγέννων με τη φίνα γεύση μιας γαλλικής ζαχαροπλαστικής, τότε αυτή η πλεξούδα με δαμάσκηνα, μήλο και κρέμα πατισερί είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Τραγανό φύλλο σφολιάτας, βελούδινη κρέμα και φρουτένια γέμιση με άρωμα κρασιού και μπαχαρικών.
Υλικά
Για τη γέμιση:
- 500 γρ. δαμάσκηνα, χωρίς κουκούτσι, κομμένα σε μικρά κομμάτια
- ½ μήλο, ψιλοκομμένο
- 400 ml κόκκινο κρασί (όπως Merlot)
- 1 κ.γ. μοσχοκάρυδο
- 1 ξύλο κανέλας
- 2 λωρίδες φλούδας πορτοκαλιού
- 5 κ.σ. μαύρη ζάχαρη muscovado
Για την κρέμα πατισερί:
- 150 ml γάλα
- 100 ml κρέμα γάλακτος
- 1 λοβός βανίλιας (σχισμένος στη μέση, με τους σπόρους αφαιρεμένους)
- 50 γρ. ζάχαρη
- 3 κρόκοι αυγών
- 1½ κ.γ. κορν φλάουρ (κοσκινισμένο)
- 1 κ.γ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις (κοσκινισμένο)
- 1 κ.σ. ζάχαρη άχνη (και επιπλέον για το σερβίρισμα)
Για τη συναρμολόγηση:
- 375 γρ. φύλλο σφολιάτας έτοιμο, ξεπαγωμένο
- 1 αυγό, χτυπημένο
- 2 κ.γ. ζάχαρη
- 1 κ.σ. ψιλοκομμένα φυστίκια Αιγίνης
- Παγωτό ή σαντιγί, για το σερβίρισμα
Εκτέλεση
- Ετοιμάζεις τη γέμιση:
Βάλε σε κατσαρόλα τα δαμάσκηνα, το μήλο, το κρασί, το μοσχοκάρυδο, την κανέλα, τη φλούδα πορτοκαλιού και τη μαύρη ζάχαρη. Μόλις πάρει βράση, χαμήλωσε τη φωτιά και άφησέ τα να σιγοβράσουν για 15 λεπτά. Σούρωσε, κράτησε το υγρό (θα γίνει τέλειο ζεστό κρασί αργότερα!) και άφησε τα φρούτα να κρυώσουν.
- Φτιάχνεις την κρέμα πατισερί:
Ζέστανε το γάλα με την κρέμα γάλακτος και τη βανίλια. Μόλις βράσει, χαμήλωσε τη φωτιά και σιγόβρασέ το για 3 λεπτά.
Στο μεταξύ, χτύπησε τους κρόκους με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν και πρόσθεσε τα άλευρα. Ρίξε σταδιακά το μισό από το ζεστό γάλα, ανακάτεψε καλά και μετά ξαναρίξε το μείγμα πίσω στην κατσαρόλα. Ανακάτευε συνεχώς μέχρι να πήξει.
Μετάφερε την κρέμα σε ταψάκι, πασπάλισε με άχνη και άφησέ τη να κρυώσει. Βάλε τη στην κατάψυξη για 10 λεπτά για να παγώσει καλά.
- Δημιουργείς την πλεξούδα:
Προθέρμανε τον φούρνο στους 200°C (180°C αέρα). Άπλωσε το φύλλο σφολιάτας πάνω σε χαρτί ψησίματος και χάραξέ το σε τρεις λωρίδες κατά μήκος — η μεσαία θα μείνει ολόκληρη και οι δύο πλαϊνές θα κοπούν σε λωρίδες περίπου 2 εκ.
Άπλωσε την παγωμένη κρέμα πατισερί στο κέντρο, βάλε από πάνω τα φρούτα και πλέξε τις λωρίδες σαν πλεξούδα.
- Ψήνεις:
Άλειψε με το χτυπημένο αυγό, πασπάλισε με τη ζάχαρη demerara και ψήσε για 25 λεπτά. Πρόσθεσε τα φυστίκια και ψήσε για ακόμη 12-15 λεπτά, μέχρι να πάρει χρώμα και να γίνει τραγανή.
- Σερβίρεις:
Άφησέ τη να κρυώσει ελαφρά, πασπάλισε με λίγη άχνη και σέρβιρέ τη με παγωτό ή σαντιγί.
Η μυρωδιά της κανέλας και του κρασιού θα γεμίσει το σπίτι, και η κάθε μπουκιά θα σου θυμίσει γιατί οι απλές, σπιτικές απολαύσεις είναι πάντα οι πιο όμορφες.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
