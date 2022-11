Κάθε χρόνο, μερικές από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο περπατούν σε μια από τις πιο διάσημες πασαρέλες στον κόσμο.

Η επίδειξη μόδας της Victoria’s Secret είναι μια από τις πιο λαμπερές επιδείξεις μόδας. Supermodels όπως η Adriana Lima, η Behati Prinsloo και η Alessandra Ambrosio περπατούν στην πασαρέλα με τα ωραιότερα εσώρουχα που έχετε δει ποτέ!

Ποια είναι όμως τα πιο ακριβοπληρωμένα αγγελάκια στην ιστορία της Victoria’s Secret;

Gisele Bündchen: 400 εκατομμύρια δολάρια

εντάχθηκε στη VS το 2000 με συμβόλαιο 25 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, η Bündchen ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την εταιρεία το 2006, λέγοντας στα απομνημονεύματά της Lessons: My Path to a Meaningful Life: «Όσο περνούσε ο καιρός, ένιωθα όλο και λιγότερο άνετα. φωτογραφίζομαι περπατώντας στην πασαρέλα φορώντας απλώς ένα μπικίνι ή ένα στρινγκ».

Heidi Klum: 160 εκατομμύρια δολάρια

Μετά από ένα συμβόλαιο 300.000 δολαρίων ΗΠΑ με τους Metropolitan Models της Νέας Υόρκης το 1993, η Κλουμ εμφανίστηκε σε εξώφυλλα μεγάλων περιοδικών, συμπεριλαμβανομένων των Vogue και Elle, και έκανε μια παρουσίαση με μαγιό στο Sports Illustrated πριν γίνει μέλος της Victoria’s Secret. Ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την αυτοκρατορία των εσωρούχων το 2010 μετά από 13 χρόνια με τη μάρκα.

Tyra Banks: 110 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ

Το σούπερ μοντέλο που έγινε επιχειρηματίας συγκέντρωσε εκατομμύρια μέσω των διαφορετικών ρόλων της σε διάφορους κλάδους, όπως η τηλεοπτική σειρά America’s Next Top Model, τα τρία βιβλία της, τώρα εκτός εκπομπής The Tyra Banks Show και η σειρά καλλυντικών Tyra Beauty. Ως το πρώτο μαύρο μοντέλο που εντάχθηκε στη Victoria’s Secret, το εικονίδιο ήταν στην πασαρέλα για 10 χρόνια πριν φύγει το 2005.

Adriana Lima: 95 εκατομμύρια δολάρια

Το μακροβιότερο μοντέλο της Victoria’s Secret (ήταν άγγελος για 18 χρόνια!) έφυγε από την εταιρεία πριν από τέσσερα χρόνια και έχει συνεργαστεί με επωνυμίες από τη Maybelline έως την Puma. Μεγάλο μέρος του πλούτου της προέρχεται από εμφανίσεις καμέο σε εκπομπές όπως η Ugly Betty, διαφημίσεις Superbowl και αμέτρητες υποστηρικτικές επωνυμίες.

Naomi Campbell: 80 εκατομμύρια δολάρια

Αν και το βρετανικό supermodel δεν είναι τεχνικά άγγελος της Victoria’s Secret, έχει περπατήσει στην πασαρέλα της μάρκας πολλές φορές. Γιατί λοιπόν δεν μπήκε στην ομάδα; «Δεν μπορούσαν να με αντέξουν οικονομικά», είπε στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Alessandra Ambrosio: 80 εκατομμύρια δολάρια

Επαγγελματίας μοντέλο από την ηλικία των 15 ετών, η Ambrosio έγινε ένας από τους πιο αναγνωρισμένους αγγέλους της Victoria’s Secret μετά την ένταξή της το 2000. Έκλεισε τα φτερά της το 2017 μετά το τελευταίο της σόου και αποχαιρέτησε συναισθηματικά την 17χρονη «οικογένειά» της για να επικεντρωθεί στη γραμμή μαγιό της Ale by Alessandra, την οικογένειά της και την υποκριτική της καριέρα, σύμφωνα με το Entertainment Tonight. Το μοντέλο από τη Βραζιλία, που έχει πρωταγωνιστήσει στο Daddy’s Home 2 μαζί με τους Mark Wahlberg και Mel Gibson, έχει εμφανιστεί πολλές φορές στην κατάταξη των πιο ακριβοπληρωμένων μοντέλων του Forbes στον κόσμο.

Miranda Kerr: 60 εκατομμύρια δολάρια

Αν και η Victoria’s Secret την έκανε περισσότερο γνωστή όταν αντικατέστησε την Bündchen το 2007, η Kerr αντιμετώπισε ένα κύμα αρνητικής δημοσιότητας όταν έχασε το συμβόλαιό της το 2013, εν μέσω φημών ότι ήταν δύσκολο να συνεργαστεί μαζί της. Ωστόσο, το μοντέλο από την Αυστραλία ισχυρίστηκε ότι στην πραγματικότητα τα παράτησε για να περάσει περισσότερο χρόνο με το μωρό της έχοντας ξεκινήσει και διάφορες επιχειρηματικές προσπάθειες.

Kendall Jenner: 45 εκατομμύρια δολάρια

Παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε μέσα στα πλούτη και ανταγωνιζόταν δύο αδερφές με υψηλές απολαβές, η Jenner έχει δουλέψει σκληρά στην πασαρέλα για να κάνει ένα όνομα για τον εαυτό της στη βιομηχανία του μόντελινγκ. Έχει εμφανιστεί ως άγγελος πολλές φορές και ήταν το πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο στον κόσμο το 2017 και το 2018, σύμφωνα με το Forbes. Κερδίζει ακόμη περισσότερα μέσω συμφωνιών (όπως αυτή η αμφιλεγόμενη Pepsi), Keeping Up with the Kardashians και τώρα με τη δική της μάρκα τεκίλας.

Doutzen Kroes: 35 εκατομμύρια δολάρια

Άγγελος της Victoria’s Secret από το 2008 έως το 2013, ο Kroes ήταν το πρώτο μοντέλο που πέτυχε τέσσερα διαφορετικά σόλο διεθνή εξώφυλλα του διάσημου τεύχους Σεπτεμβρίου της Vogue μέσα σε ένα χρόνο (2013) και είναι πρεσβευτής της L’Oréal από το 2006. Ωστόσο, η Ολλανδή θεά είναι επίσης γνωστή για το φιλανθρωπικό της έργο, ειδικά στην πρόληψη του HIV και του AIDS.

Rosie Huntington-Whiteley: 30 εκατομμύρια δολάρια

Η Βρετανίδα καλλονή άφησε το στίγμα της ως μοντέλο της Victoria’s Secret μετά την ένταξή της στη μάρκα το 2006, αλλά τώρα είναι κυρίως μοντέλα για εγχώριες μάρκες πολυτελείας όπως η Burberry και ως το πρόσωπο της εταιρείας λιανικής Marks & Spencer.