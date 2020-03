Ό,τι κι αν γίνει, την Άνοιξη δεν την σταματάει τίποτα. Όσο ο καιρός ανοίγει, θα δεις ότι θα φτιάχνει κι η διάθεσή σου μαζί και αυτές οι δύσκολες ημέρες θα αποτελούν μακρινή κακή ανάμνηση. Έχοντας χαζέψει όλες τις πασαρέλες για την Άνοιξη του 2020 και έχοντας δει όλα τα trends που θα επικρατήσουν, ξεχωρίσαμε δύο που μας άρεσαν πολύ. Και για να σου κάνουμε τη ζωή ακόμα πιο εύκολη, ξεψαχνίσαμε τη νέα συλλογή της Springfield και βρήκαμε όλα τα κομμάτια που θα χρειαστείς για να πετύχεις αυτές τις δύο τάσεις.

Folk wester

Λίγο άγρια δύση, λίγο επιστροφή στο χωριό και στις ρίζες μας, θα δεις πολλά μπουφάν και μπλούζες με κρόσια, floral midi φορέματα, καουμπόικες μπότες και σουέντ αξεσουάρ. Δώσε έμφαση σε χρώματα κοραλί, μπλε indigo και τερακότα.



Μπουφάν με κρόσσια €59,99



Layering κολιέ €14,99



Πουκαμίσα με μακρύ μανίκι €29,99



Τζιν φούστα με ζωνάκι €29,99



Τζιν φόρεμα €34,99



Σουέντ μποτάκια €69,99

New navy

Ένα chic navy look δεν σε απογοητεύει ποτέ. Mια μαρινιέρα είναι πάντα in fashion και συνδυάζεται εύκολα με τζιν φούστα ή υφασμάτινο παντελόνι. Παίξε με μεγάλες τσάντες, χρυσά κοσμήματα και ζώνες με floral κεντήματα για να προσθέσεις μια παιχνιδιάρικη πινελιά στο navy look.



Μπλούζα μαρινιέρα με μακρύ μανίκι €36,99



Τζιν φούστα μέχρι το γόνατο €29,99



Μπουφάν σε παστέλ χρώμα €36,99



Μπλούζα μαρινιέρα με στάμπα Popeye €36,99



Jacket €49,99



Μπλούζα με μαρινιέρα και κέντημα λουλούδια €39,99