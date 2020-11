T+o make up είναι το πιο γνωστό και ταυτόχρονα το πιο δύσκολο προϊόν ομορφιάς που θα αγοράσεις μέσω διαδικτύου. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία για να διαλέξεις, ταυτόχρονα υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν βρεις το κατάλληλο για εσένα. Ο παρακάτω οδηγός είναι για εσένα που θέλεις να αγοράσεις make up και δεν ξέρεις πως!

1. Γνώρισε το δέρμα σου

Είναι η ζώνη Τ σας λιπαρή; Αν ναι τότε πρέπει να επιλέξεις ένα που δεν θα αφήνει λιπαρή την επιδερμίδα για αυτό και πρέπει να βρεις ένα πιο ενυδατικό, ελαφρύ make up!

2. Προσδιόρισε το χρώμα

Κοίταξε το πρόσωπο σου στον καθρέπτη. Ξεκινώντας από τους βασικούς τόνους (θερμό, ουδέτερο, πιο ψυχρό) μπορείς να κάνεις καλύτερα την χρωματική αντιστοίχιση. Για παράδειγμα, μήπως υπάρχουν φλεβίτσες που πετάνε; Μήπως το πρόσωπο σου είναι ελαφρά πιο ροζ; Πρέπει να εστιάσεις καλά ώστε να φαίνεται το αποτέλεσμα ομοιόμορφο.