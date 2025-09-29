Αν ψάχνεις για ένα πιάτο που να συνδυάζει γεύση, άρωμα και ευκολία, αυτή η συνταγή είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι! Με φρέσκο ψάρι, τραγανά λαχανικά, πικάντικο τσορίθο και μια πλούσια σάλτσα ντομάτας με φασόλια βουτύρου, έχει όλα τα στοιχεία ενός μεσογειακού comfort food που ετοιμάζεται στο air fryer.

Υλικά

½ κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

1 κίτρινη ή πορτοκαλί πιπεριά, σε κομμάτια 2 εκ.

1 κολοκυθάκι (περίπου 175 γρ.), σε κομμάτια 2 εκ.

2 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα (γλυκιά ή καυτερή)

1 μεγάλη σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

200 γρ. πασσάτα ντομάτας

100 γρ. φασόλια βουτύρου κονσέρβας, στραγγισμένα

¼ κ.γ. ρίγανη ξερή

150 γρ. φιλέτο λευκού ψαριού (π.χ. μπακαλιάρος, γλώσσα, μπακαλιάρος Ατλαντικού), σε κομμάτια 2,5 εκ.

4 λεπτές φέτες τσορίθο

Αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Μαϊντανός φρέσκος και τραγανό ψωμί για σερβίρισμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ βάλε το κρεμμύδι, την πιπεριά και το κολοκυθάκι. Ράντισε με 1 κ.σ. ελαιόλαδο, πρόσθεσε ½ κ.γ. πάπρικα, αλάτι και πιπέρι. Ανακάτεψε καλά. Προθέρμανε την air fryer στους 200°C για 3 λεπτά. Βάλε τα λαχανικά στον κάδο χωρίς το πλέγμα (ή σε κατάλληλο σκεύος). Ψήσε για 10 λεπτά, γυρίζοντας στη μέση, μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν χρώμα. Στο μεταξύ, ζέστανε σε κατσαρολάκι το υπόλοιπο ελαιόλαδο με το υπόλοιπο πάπρικα και το σκόρδο για 20 δευτερόλεπτα. Πρόσθεσε την πασσάτα, τα φασόλια και τη ρίγανη. Άφησε να σιγοβράσει για 2 λεπτά και αλατοπιπέρωσε. Ρίξε τη σάλτσα ντομάτας με τα φασόλια πάνω στα λαχανικά και ανακάτεψε. Τοποθέτησε από πάνω τα κομμάτια ψαριού και το τσορίθο χωρίς να τα ανακατέψεις. Ψήσε για 3 λεπτά ακόμα στους 200°C μέχρι να γίνει το ψάρι και να τραγανίσει το τσορίθο. Άφησε το φαγητό να σταθεί 3–4 λεπτά με το συρτάρι ελαφρώς ανοιχτό. Σέρβιρε σε ζεστό μπολ, πασπάλισε με μαϊντανό και συνόδευσε με τραγανό ψωμί.

Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, που παντρεύει τη θάλασσα με τη γη και σε ταξιδεύει στη μεσογειακή κουζίνα!

Καλή απόλαυση!