Αν ψάχνεις ένα γλυκό που θυμίζει οικογενειακές στιγμές και φθινοπωρινές μυρωδιές, τότε αυτή η συνταγή είναι ό,τι πρέπει. Τα μήλα γεμίζονται με αποξηραμένα φρούτα, αρωματίζονται με πορτοκάλι και μπαχαρικά και ψήνονται μέχρι να γίνουν μελωμένα, δημιουργώντας ένα επιδόρπιο που θα λατρέψεις.

Υλικά

50 γρ. βούτυρο

Ξύσμα και χυμός από 1 πορτοκάλι

50 γρ. καστανή ζάχαρη

¼ κ.γ. τζίντζερ σε σκόνη

¼ κ.γ. μπαχάρι

100 γρ. ανάμεικτα αποξηραμένα φρούτα (σταφίδες, ξανθές σταφίδες, κομματάκια φλούδας πορτοκαλιού)

4 μεγάλα ξινόμηλα (όπως Granny Smith, Jonagold, Braeburn ή Evita)

Κρέμα φρέσκα (crème fraîche) για το σερβίρισμα



Εκτέλεση

Προθέρμανε τον φούρνο στους 220°C (200°C στον αέρα). Σε μικρό κατσαρολάκι, λιώσε το βούτυρο σε μέτρια–χαμηλή φωτιά. Απομάκρυνέ το από τη φωτιά και πρόσθεσε το ξύσμα και τον χυμό πορτοκαλιού, τη ζάχαρη και τα μπαχαρικά. Ανακάτεψε καλά. Ρίξε μέσα τα αποξηραμένα φρούτα και άφησέ το στην άκρη. Άδειασε τα μήλα με έναν αφαιρέτη κουκουτσιών, αλλά όχι εντελώς — σταμάτα περίπου στα ¾ για να δημιουργηθεί χώρος για τη γέμιση. Βάλε τα μήλα σε ταψί με ψηλά τοιχώματα, σφιχτά το ένα δίπλα στο άλλο. Γέμισε τις κοιλότητες με το μείγμα των φρούτων και των μπαχαρικών. Αν ξεχειλίσει λίγο, μην ανησυχείς: τα υγρά τους στο ψήσιμο θα δημιουργήσουν μια υπέροχη καραμέλα μήλου. Ψήσε στη χαμηλή σχάρα του φούρνου για περίπου 20 λεπτά, μέχρι τα μήλα να μαλακώσουν.

Σέρβιρε τα ψητά μήλα ζεστά, με κουταλιές από τα αρωματικά ζουμιά του ταψιού και μια δροσερή κουταλιά crème fraîche από πάνω.

Καλή απόλαυση!