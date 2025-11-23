Υπάρχουν πιάτα που δεν χρειάζονται πολλά λόγια – μόνο μια ματιά αρκεί για να νιώσεις τη θαλπωρή τους. Ένα από αυτά είναι η ψητή κολοκύθα με καραμελωμένα κρεμμυδάκια και ρελίς από χουρμάδες και κράνμπερι. Ζεστό, αρωματικό και γεμάτο αντιθέσεις: η γλύκα της κολοκύθας συναντά την αψάδα των φρούτων και τη δροσιά της φέτας σε ένα αποτέλεσμα που μυρίζει φθινόπωρο. Ιδανικό για όσους αγαπούν τα απλά αλλά προσεγμένα φαγητά, με υλικά που αναδεικνύουν τη μαγεία της εποχικότητας.

Υλικά

1 κολοκύθα butternut, καθαρισμένη και κομμένη σε φέτες

10 μικρά κρεμμυδάκια (shallots), καθαρισμένα και κομμένα στη μέση

5 κλωναράκια δεντρολίβανο

Λάδι ραπανάκι (rapeseed oil) ή ελαιόλαδο

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για το ρελίς με χουρμάδες και κράνμπερι

1 κόκκινο κρεμμύδι, λεπτοκομμένο

1 φύλλο δάφνης

1 ξυλάκι κανέλας

60 γρ. χουρμάδες, χοντροκομμένοι

100 γρ. φρέσκα κράνμπερι

80 γρ. μαλακή καστανή ζάχαρη

1 λεμόνι, χυμός και ξύσμα

Για το σερβίρισμα

80 γρ. φέτα, θρυμματισμένη

Φρέσκος μαϊντανός, ψιλοκομμένος

Εκτέλεση

Ψήσιμο κολοκύθας και κρεμμυδιών

Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C (160°C στον αέρα). Στρώσε σε ένα ταψί αντικολλητικό χαρτί και άπλωσε τις φέτες κολοκύθας, τα κρεμμυδάκια και το δεντρολίβανο. Ράντισε με λάδι, αλάτι και πιπέρι. Ψήσε για 30–35 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να ροδίσουν. Ετοιμασία του ρελίς

Στο μεταξύ, βάλε σε μια μικρή κατσαρόλα λίγο λάδι και σοτάρισε το κόκκινο κρεμμύδι για 3–4 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει. Πρόσθεσε τη δάφνη, την κανέλα, τους χουρμάδες, τα κράνμπερι, 2 κουταλιές νερό, τη ζάχαρη και το ξύσμα και χυμό λεμονιού. Άφησέ το να σιγοβράσει για 6–8 λεπτά, μέχρι να δέσει ελαφρώς. Σερβίρισμα

Μόλις ψηθούν τα λαχανικά, άπλωσέ τα σε πιατέλα. Ρίξε από πάνω το ρελίς, πασπάλισε με τη φέτα και ολοκλήρωσε με φρέσκο μαϊντανό.

Καλή απόλαυση!