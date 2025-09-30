Ένα πιάτο γεμάτο χρώμα, γεύση και θρεπτικά συστατικά που θα σε ταξιδέψει με κάθε κουταλιά. Τα ρεβίθια συνδυάζονται με έναν βελούδινο πράσινο πουρέ από αρακά και σπανάκι, ενώ το αρωματικό λάδι με τα μπαχαρικά και το τζίντζερ απογειώνει τη γεύση.

Υλικά

120γρ. αρακά (κατεψυγμένος)

150γρ. σπανάκι (κατεψυγμένο)

½ κύβο ζωμού λαχανικών

400γρ. ρεβίθια (κονσέρβα)

2 κ.σ. γιαούρτι καρύδας, για το σερβίρισμα

Για το αρωματικό λάδι

2–3 κ.σ. ελαιόλαδο ή γκι

1 κ.γ. σπόρους κύμινο

1 κ.γ. σπόρους μάραθου

1 κ.γ. σπόρους μαύρης μουστάρδας

1 κ.γ. νιφάδες τσίλι

5 εκ. φρέσκο τζίντζερ, κομμένο σε λεπτά στικς

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Φτιάξε τη σάλτσα: Βάλε σε μπλέντερ τον αρακά, το σπανάκι, 200ml ζεστό νερό και τον μισό κύβο λαχανικών. Χτύπησέ τα μέχρι να γίνουν λεία, πράσινη σάλτσα. Μαγείρεμα: Ρίξε τη σάλτσα σε κατσαρόλα και άφησέ τη να σιγοβράσει 5–6 λεπτά μέχρι να πήξει. Πρόσθεσε τα ρεβίθια και μαγείρεψε άλλα 5 λεπτά, ώστε να απορροφήσουν τη γεύση και να «αγκαλιαστούν» από τη σάλτσα. Αρωματικό λάδι: Σε μικρό τηγάνι ζέστανε το λάδι ή το γκι σε μέτρια φωτιά. Πρόσθεσε το κύμινο, τον μάραθο, τη μουστάρδα, το τσίλι και το τζίντζερ. Σοτάρισε 3–4 λεπτά μέχρι να βγάλουν τα αρώματά τους. Ρίξε λίγο αλάτι και άφησέ τα στην άκρη. Σερβίρισμα: Ανακάτεψε λίγο γιαούρτι καρύδας με τα ρεβίθια και ράντισε από πάνω με το αρωματικό λάδι. Ολοκλήρωσε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Ένα πιάτο ιδανικό για ζεστό μεσημεριανό ή ελαφρύ βραδινό, που θα σε χορτάσει χωρίς να σε βαραίνει.

Καλή απόλαυση!