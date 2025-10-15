Αν θέλεις ένα πιάτο που να συνδυάζει θαλασσινή φινέτσα με τη βελούδινη υφή ενός καλού ριζότο, αυτή η συνταγή είναι για σένα! Το μυστικό κρύβεται στο όξινο βούτυρο, δηλαδή ένα βούτυρο αρωματισμένο με κρασί και ξύδι, που δίνει μια υπέροχη ισορροπία γεύσης.

Υλικά

Για το όξινο βούτυρο

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

100ml λευκό κρασί

100ml λευκό ξίδι

200g βούτυρο σε κομμάτια, σε θερμοκρασία δωματίου

Για το ριζότο

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 φινόκιο (μαραθόριζα), καθαρισμένο και ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

300g ρύζι για ριζότο (κατά προτίμηση carnaroli)

800ml–1 λίτρο ζωμός ψαριού

250g ψαχνό λευκού καβουριού

100g ψαχνό καφέ καβουριού

120g βούτυρο

50ml κρέμα γάλακτος, χτυπημένη ελαφρά

1 κ.σ. τριμμένη παρμεζάνα

Χυμός από 1 λεμόνι

1 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο εστραγκόν

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Για το βούτυρο οξέος:

Σε ένα κατσαρολάκι, βάλε το κρεμμύδι, το λευκό κρασί και το ξίδι. Άφησέ τα να σιγοβράσουν σε μέτρια φωτιά μέχρι το κρεμμύδι να απορροφήσει εντελώς τα υγρά.

Πρόσθεσε σταδιακά το βούτυρο, ανακατεύοντας με το σύρμα μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως.

Πέρασέ το από σίτα, άφησέ το να κρυώσει λίγο και πλάσε το σε ρολό. Τύλιξέ το με μεμβράνη και φύλαξέ το στο ψυγείο μέχρι να το χρειαστείς.

Για το ριζότο:

Ζέστανε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι και σοτάρισε το φινόκιο και το σκόρδο για 5–8 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν χρώμα.

Πρόσθεσε το ρύζι και ανακάτεψε καλά να καλυφθεί από το λάδι.

Άρχισε να προσθέτεις τον ζεστό ζωμό, μία κουτάλα τη φορά, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να απορροφάται κάθε φορά πριν προσθέσεις την επόμενη.

Όταν το ρύζι φτάσει στο επιθυμητό σημείο (αλ ντέντε), πρόσθεσε το καβούρι, το βούτυρο οξέος, την κρέμα και την παρμεζάνα.

Αλατοπιπέρωσε και ρίξε τον χυμό λεμονιού για φρεσκάδα.

Πριν σερβίρεις, ανακάτεψε με τον φρέσκο εστραγκόν και μοίρασε το ριζότο σε ζεστά πιάτα. Μπορείς να το συνοδεύσεις με ένα ποτήρι λευκό κρασί για να απογειώσεις την εμπειρία.

Καλή απόλαυση!