Υπάρχουν κάποιες συνταγές που ξεχωρίζουν χωρίς φασαρία. Αυτό το ριζότο είναι μία από αυτές. Έχει χρώμα, έχει χαρακτήρα και μια γήινη γλύκα που ισορροπεί τέλεια με την οξύτητα του κατσικίσιου τυριού. Δεν είναι καθημερινό, αλλά δεν είναι και δύσκολο. Είναι από εκείνα τα πιάτα που δείχνουν ότι σκέφτηκες λίγο παραπάνω το φαγητό σου.

Υλικά:

Ρύζι για ριζότο

Παντζάρια ωμά

Ελαιόλαδο

Κρεμμύδι ψιλοκομμένο

Σκόρδο

Λευκό κρασί

Ζωμό λαχανικών ζεστό

Κατσικίσιο τυρί

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Θυμάρι ή δεντρολίβανο προαιρετικά

Εκτέλεση:

Ψήνουμε πρώτα το παντζάρι

Καθαρίζεις τα παντζάρια, τα κόβεις σε μικρά κομμάτια και τα απλώνεις σε ταψί. Ραντίζεις με ελαιόλαδο, λίγο αλάτι και αν θέλεις προσθέτεις θυμάρι. Τα ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς μέχρι να μαλακώσουν και να καραμελώσουν ελαφρώς. Κρατάς μερικά κομμάτια στην άκρη και τα υπόλοιπα τα πολτοποιείς.

Το ριζότο θέλει τον χρόνο του

Σε κατσαρόλα ζεσταίνεις ελαιόλαδο και σοτάρεις το κρεμμύδι μέχρι να γίνει διάφανο. Προσθέτεις το σκόρδο και αμέσως μετά το ρύζι. Ανακατεύεις καλά μέχρι να γυαλίσει. Σβήνεις με το κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί το αλκοόλ.

Αρχίζεις να προσθέτεις τον ζεστό ζωμό, κουτάλα κουτάλα, ανακατεύοντας συχνά. Όταν το ρύζι αρχίσει να μαλακώνει, προσθέτεις τον πουρέ από τα παντζάρια. Συνεχίζεις μέχρι το ριζότο να γίνει κρεμώδες αλλά όχι λασπωμένο.

Το τελείωμα κάνει τη διαφορά

Αποσύρεις από τη φωτιά και προσθέτεις κομμάτια κατσικίσιου τυριού. Ανακατεύεις απαλά και δοκιμάζεις αλάτι και πιπέρι. Σερβίρεις με τα ψητά κομμάτια παντζαριού από πάνω και λίγο ακόμα τυρί αν θέλεις.

Ένα πιάτο ζεστό, αρωματικό και λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα, ιδανικό για όταν θες κάτι απλό αλλά όχι βαρετό.

Καλή απόλαυση!