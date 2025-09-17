Ένας από τους πιο ακαταμάχητους σταρ του Χόλιγουντ, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, έφυγε από τη ζωή χθες, σε ηλικία 89 ετών, στο σπίτι του στη Γιούτα. Ο ηθοποιός και ακτιβιστής που λάτρεψε το παγκόσμιο κοινό δεν υπήρξε μόνο ένας όμορφος άντρας, υπήρξε ένα αινιγματικό σύμβολο που μάγευε με το βλέμμα και την ατμόσφαιρα που δημιουργούσε γύρω του.

Οι σταρ που δεν του αντιστάθηκαν

Η λίστα των συμπρωταγωνιστριών που γοητεύτηκαν από εκείνον μοιάζει ατελείωτη, με την Τζέιν Φόντα, Μπάρμπρα Στρέιζαντ, Μέριλ Στριπ, Ντέμι Μουρ, Μισέλ Φάιφερ, να είναι κάποιες από τις γυναίκες που τον λάτρεψαν. Όλες παραδέχτηκαν δημόσια τον θαυμασμό τους για τον άνθρωπο που μετέτρεπε κάθε ταινία σε εμπειρία γεμάτη πάθος και ένταση.

Η αδυναμία της Στρέιζαντ

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ υπήρξε ίσως η πιο έντονη περίπτωση. Επέμεινε να συμπρωταγωνιστήσει μαζί του στο «The Way We Were» (1973) και, όπως αποκάλυψε αργότερα ο συγγραφέας Ρόμπερτ Χόφλερ, ήταν απόλυτα μαγεμένη. Ο ίδιος, προσεκτικός και συγκρατημένος, διατήρησε αποστάσεις, όμως οι φήμες για φλερτ εκτός πλατό δεν έπαψαν ποτέ. Μετά τον θάνατό του, η Στρέιζαντ τον αποχαιρέτησε γράφοντας πως κάθε μέρα στα γυρίσματα ήταν «συναρπαστική και γεμάτη χαρά».

Τζέιν Φόντα: “Πάντα ήμουν ερωτευμένη”

Η Τζέιν Φόντα γύρισε πέντε ταινίες μαζί του, ξεκινώντας με το “Ξυπόλητοι στο Πάρκο” (1967). Χρόνια αργότερα παραδέχτηκε πως ένιωθε ερωτευμένη, αν και τίποτα δεν προχώρησε, αφού και οι δύο ήταν παντρεμένοι. Εκείνος έμεινε άφωνος όταν το έμαθε. Παρά τις μεταξύ τους δυσκολίες –όπως η ίδια είχε αποκαλύψει ότι “δεν του άρεσαν τα φιλιά στις σκηνές”– η συνεργασία τους κορυφώθηκε με το “Our Souls at Night” (2018), που ο Ρέντφορντ χαρακτήρισε “φυσική και αβίαστη”.

Η τρυφερότητα με τη Μέριλ Στριπ

Επίσης, από τις πιο αξέχαστες κινηματογραφικές στιγμές του ήταν στο “Out of Africa” (1985), όταν έπλενε τρυφερά τα μαλλιά της Μέριλ Στριπ. Εκείνη είχε παραδεχτεί ότι μέχρι την πέμπτη λήψη είχε ήδη ερωτευτεί τον συμπρωταγωνιστή της. Αργότερα, το 2007, ξανασυναντήθηκαν στο “Lions for Lambs”. Μετά τον θάνατό του, η Μέριλ Στριπ τον αποχαιρέτησε συγκινημένη: “Ένα από τα λιοντάρια έφυγε. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου φίλε”.

Ο άνθρωπος πίσω από τον μύθο

Πέρα από τα φώτα και τη λάμψη, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ υπήρξε αφοσιωμένος οικογενειάρχης. Με την πρώτη του σύζυγο, τη Λόλα Βαν Βάγκενεν, απέκτησε τέσσερα παιδιά, ενώ το 2009 παντρεύτηκε τη Γερμανίδα καλλιτέχνιδα Σιμπίλ Ζάγκαρς, με την οποία έμεινε μέχρι και τα τελευταία του χρόνια.

Με λίγα λόγια, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν πολλά περισσότερα από ένας όμορφος πρωταγωνιστής. Ήταν ένας άντρας που έγραψε ιστορία στον κινηματογράφο, ενέπνευσε γενιές θεατών και άφησε πίσω του μια παρακαταθήκη που δεν θα σβήσει ποτέ.