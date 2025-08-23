Αν λατρεύεις τις γλυκές λιχουδιές που φτιάχνονται γρήγορα, μοσχοβολούν κανέλα και λιώνουν στο στόμα με σοκολατένια επικάλυψη, τότε αυτή η συνταγή είναι για σένα! Ρολάκια με τορτίγια, μπανάνα και φυστικοβούτυρο, με τραγανή επικάλυψη και πλούσια σάλτσα σοκολάτας – ιδανικά για brunch, επιδόρπιο ή κάθε φορά που θέλεις να περιποιηθείς τους αγαπημένους σου με κάτι ξεχωριστό.

Υλικά

8 μεγάλες τορτίγιες (αλεύρου)

320γρ φυστικοβούτυρο (τραγανό ή λείο)

8 ώριμες μπανάνες (μεσαίου μεγέθους)

1 αυγό (ελευθέρας βοσκής), χτυπημένο

100γρ βούτυρο, λιωμένο

75γρ ζάχαρη κρυσταλλική

½ κ.γ. κανέλα

240γρ κουβερτούρα, ψιλοκομμένη

160ml βραστό νερό

Εκτέλεση

Προθέρμανση φούρνου

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 190°C (ή 180°C στον αέρα). Στρώνεις ένα ταψί με λαδόκολλα. Γέμιση και τύλιγμα

Απλώνεις μια τορτίγια στον πάγκο. Προσθέτεις μια γενναία κουταλιά φυστικοβούτυρο στο κέντρο και το απλώνεις. Τοποθετείς μία μπανάνα από πάνω – αν προεξέχει, κόψε λίγη και φά’ την επιτόπου, γιατί… έτσι κάνει ο μάγειρας!

Διπλώνεις τις άκρες της τορτίγιας προς τα μέσα (σαν φάκελο), και μετά την ρολάρεις σφιχτά. Πριν την κλείσεις τελείως, άλειψε την άκρη με λίγο αυγό για να «κολλήσει». Βάζεις το ρολό στο ταψί με την ένωση προς τα κάτω. Επαναλαμβάνεις με τις υπόλοιπες τορτίγιες.

Άλειμμα και ψήσιμο

Με ένα πινέλο, περνάς τα ρολά με λιωμένο βούτυρο (φύλαξε λίγο για μετά). Ψήνεις για 8 λεπτά μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τραγανά. Καραμέλωμα

Ανακατεύεις τη ζάχαρη με την κανέλα σε ένα ρηχό πιάτο. Βγάζεις τα ρολά από τον φούρνο και ανοίγεις το γκριλ στο δυνατό. Τα περνάς ξανά με το υπόλοιπο βούτυρο και με λαβίδα τα κυλάς στο μείγμα ζάχαρης-κανέλας ώστε να καλυφθούν καλά.

Τα ξαναβάζεις στο ταψί και τα ψήνεις κάτω από το γκριλ για 50–60 δευτερόλεπτα, μέχρι να γίνει η ζάχαρη γυαλιστερή και καραμελωμένη. Τα αφήνεις λίγο να σφίξει το εξωτερικό τους.

Σάλτσα σοκολάτας

Σε ένα μπολ βάζεις την ψιλοκομμένη σοκολάτα και ρίχνεις από πάνω το καυτό νερό. Ανακατεύεις μέχρι να γίνει μια βελούδινη σάλτσα.

Σερβίρισμα

Ραντίζεις τα ρολάκια με τη ζεστή σάλτσα σοκολάτας και σερβίρεις το υπόλοιπο σαν ντιπ. Απόλαυσέ τα όσο είναι ακόμα ζεστά και τραγανά. Θα σε αποζημιώσουν με το παραπάνω!

Tip: Αν έχεις καλεσμένους, μπορείς να τα κόψεις στη μέση και να τα σερβίρεις σε πιατέλα με φρέσκα φρούτα, παγωτό ή σαντιγί για extra wow!

Καλή απόλαυση!