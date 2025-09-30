Η κόντρα ανάμεσα στην Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και την Έμα Γουάτσον φαίνεται να παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, με τις δηλώσεις τους να γίνονται πρωτοσέλιδο. Η συγγραφέας του Harry Potter, σε νέο της ξέσπασμα, χαρακτήρισε την ηθοποιό «ανίδεη», επιμένοντας ότι η δημόσια στάση της απέναντί της έχει τροφοδοτήσει τα αρνητικά σχόλια και την κριτική που δέχεται.

Οι αιχμές της Ρόουλινγκ

Η Ρόουλινγκ δεν δίστασε να κατηγορήσει τους πρωταγωνιστές του Harry Potter ότι εκμεταλλεύονται τη δημοτικότητα που απέκτησαν μέσα από τα βιβλία και τις ταινίες της, παίρνοντας θέση απέναντί της σε ζητήματα που άπτονται της ταυτότητας φύλου. Στρέφοντας ιδιαίτερα τα «βέλη» της στη Γουάτσον, υπονόησε ότι οι απόψεις της για τα τρανς δικαιώματα πηγάζουν από έλλειψη εμπειριών και προνομιακή ζωή.

«Δεν ήμουν πολυεκατομμυριούχος στα 14 μου. Ζούσα στη φτώχεια, ενώ έγραφα το βιβλίο που την έκανε διάσημη», έγραψε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως δεν χρειάζεται να δώσει την άδειά της σε κανέναν για να εκφράσει δημόσια τις απόψεις του.

Η στάση της Γουάτσον

Από την άλλη πλευρά, η Έμα Γουάτσον συνεχίζει να υπερασπίζεται την κοινότητα των τρανς, επαναλαμβάνοντας ότι «τα τρανς άτομα είναι αυτό που λένε ότι είναι και αξίζουν να ζουν τη ζωή τους χωρίς αμφισβήτηση». Παράλληλα, σε πρόσφατη συνέντευξή της τόνισε ότι εξακολουθεί να εκτιμά την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ως άνθρωπο, παρά τις τεράστιες διαφωνίες τους.

Η ηθοποιός μίλησε και για τη δική της απόσταση από το Χόλιγουντ, σημειώνοντας ότι ενώ της λείπει η τέχνη της υποκριτικής, δεν νοσταλγεί την «εμπορική» πλευρά της δουλειάς, την οποία χαρακτήρισε επιζήμια για την ψυχή της.

Από το 2020 μέχρι σήμερα

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε το 2020, όταν η Γουάτσον πήρε δημόσια θέση υπέρ των τρανς ατόμων, μετά τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις της Ρόουλινγκ για τη δημιουργία χώρων αποκλειστικά για ένα φύλο. Έκτοτε, η συγγραφέας δηλώνει ότι δεν πρόκειται να συγχωρήσει την Έμα και τους συμπρωταγωνιστές της, Ράντκλιφ και Γκριντ, επειδή –κατά την άποψή της– στηρίζουν ένα κίνημα που υπονομεύει τα δικαιώματα των γυναικών.

Η Γουάτσον, πάντως, έχει εκφράσει την επιθυμία να ανοίξει έναν ειλικρινή διάλογο μαζί της, δηλώνοντας ότι δεν πιστεύει στην ακύρωση ανθρώπων λόγω διαφορετικών απόψεων. «Η πιο βαθιά μου ευχή είναι να μπορούμε να αγαπάμε ανθρώπους με τους οποίους διαφωνούμε», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά την ελπίδα της Έμας Γουάτσον για συνεννόηση, η Ρόουλινγκ παραμένει αμετακίνητη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η σχέση τους έχει πλέον ανεπιστρεπτί σπάσει. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η διαμάχη ανάμεσά τους εξακολουθεί να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, με φόντο τον μαγικό κόσμο που τις ένωσε αλλά και τις κοινωνικές μάχες που τελικά τις χώρισαν.