Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ με τίτλο «Lux», η Ροσαλία μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας πως το τελευταίο διάστημα έχει επιλέξει την αποχή από το σεξ.

Η Καταλανή σταρ βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή La Revuelta του RTVE, όπου η συζήτηση ξέφυγε από τα επαγγελματικά και πέρασε σε πιο προσωπικά μονοπάτια. Εκεί, η ίδια παραδέχτηκε με απόλυτη ειλικρίνεια ότι τον τελευταίο μήνα δεν είναι ερωτικά ενεργή, εξηγώντας: «Η λίμπιντο μου έρχεται σε φάσεις. Αυτή τη στιγμή είμαι σε φάση αγ@μ@@ς. Όταν έχω πολλή δουλειά και άγχος, για οποιοδήποτε λόγο, η λίμπιντο μου μειώνεται σημαντικά. Με επηρεάζει να εργάζομαι σε έντονους ρυθμούς», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pop Tingz (@thepoptingz)



Στη συνέχεια, η Ροσαλία μίλησε και για το νέο της άλμπουμ, το οποίο, όπως φαίνεται, είναι έντονα επηρεασμένο από την ερωτική της ζωή και τα συναισθήματά της. Οι στίχοι της κρύβουν υπονοούμενα, ενώ πολλοί θεωρούν ότι απευθύνονται στον πρώην σύντροφό της, Ρο Αλεχάντρο.

Χαρακτηριστικό είναι ένα από τα κομμάτια της, όπου τραγουδά: «Η τοπική απογοήτευση, εθνικός καρδιοκατακτητής, ένας συναισθηματικός τρομοκράτης, η μεγαλύτερη καταστροφή του κόσμου».

Η ίδια πάντως φρόντισε να ξεκαθαρίσει: «Δεν υπάρχει ένα μόνο μαργαριτάρι. Γενικά, γνωρίζουμε πολλούς στη ζωή μας».