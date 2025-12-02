Ένα από τα πιο λαχταριστά comfort φαγητά της Καραϊβικής έρχεται στην κουζίνα σου, απλό, αρωματικό και χορταστικό. Το ρύζι με φασόλια μαγειρεύεται μέσα σε καρύδα, παίρνει άρωμα από θυμάρι και –αν το τολμήσεις– μια παιχνιδιάρικη καυτερή πινελιά από την Scotch bonnet πιπεριά. Είναι από εκείνα τα πιάτα που μοιάζουν ναι μεν απλά, αλλά έχουν μια ζεστασιά που δεν κρύβεται.

Υλικά

1 κ.σ. φυτικό λάδι



1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο



300 γρ. μακρύσπερμο ρύζι, καλά πλυμένο και στραγγισμένο



400 ml γάλα καρύδας



400 γρ. κόκκινα φασόλια (kidney beans), ξεπλυμένα και στραγγισμένα



1 πιπεριά Scotch bonnet, ολόκληρη (προαιρετικά, για τους τολμηρούς)



2 κλωνάρια φρέσκο θυμάρι



Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι



Φρέσκος κόλιανδρος για το σερβίρισμα



Εκτέλεση

Ζέστανε το λάδι σε ένα μεγάλο τηγάνι και σοτάρισε το κρεμμύδι μέχρι να γίνει διάφανο. Ύστερα, πρόσθεσε το ρύζι και ανακάτεψε καλά ώστε να καλυφθεί με το λάδι.

Ρίξε το γάλα καρύδας και στη συνέχεια πρόσθεσε τόση ποσότητα νερού ώστε να καλυφθεί το ρύζι περίπου κατά 1,5 εκ. Πρόσθεσε τα φασόλια, το θυμάρι και –αν έχεις διάθεση για λίγη περιπέτεια– την ολόκληρη Scotch bonnet.

Άφησέ το να πάρει βράση, κατέβασε τη φωτιά, σκέπασε το σκεύος και σιγόβρασε για 15–20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει το ρύζι.

Μόλις είναι έτοιμο, σβήσε τη φωτιά και άφησέ το σκεπασμένο για άλλα 10 λεπτά για να «σταθεί» και να γίνει ακόμα πιο αφράτο.

Διόρθωσε το αλάτι και το πιπέρι και σέρβιρε με μπόλικο φρέσκο κόλιανδρο.

Καλή απόλαυση!