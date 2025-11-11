Αυτό το υπέροχο επιδόρπιο είναι μια ελαφριά, αρωματική παραλλαγή του παραδοσιακού ρυζόγαλου — χωρίς ρύζι και χωρίς γαλακτοκομικά! Η βελούδινη υφή του, σε συνδυασμό με το άρωμα του τριαντάφυλλου και του κάρδαμου, το κάνει ιδανικό για ένα δροσερό, αρωματικό τελείωμα του γεύματος.

Διάβασε τη συνταγή στο coolhome.gr

Αυτό το γλυκό είναι ό,τι πρέπει για όσους αγαπούν τις εξωτικές, αλλά και δροσερές γεύσεις. Ιδανικό για να το σερβίρεις μετά από ένα ελαφρύ δείπνο ή ως απογευματινή λιχουδιά με τσάι.

Καλή απόλαυση!