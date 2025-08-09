Αν ψάχνεις για μια γρήγορη, υγιεινή και νόστιμη λύση που να ταιριάζει τόσο στο τάπερ του γραφείου όσο και στο καλοκαιρινό τραπέζι, τότε αυτή η ρυζοσαλάτα με τόνο και λαχανικά θα σε ενθουσιάσει. Είναι χορταστική, δροσιστική και μπορείς να την προσαρμόσεις εύκολα ανάλογα με το τι έχεις στο ψυγείο σου.

Υλικά για 4 μερίδες:

1 φλ. ρύζι μπασμάτι ή parboiled

1 κονσέρβα τόνο σε νερό ή ελαιόλαδο (στραγγισμένος)

1/2 κόκκινη πιπεριά (ψιλοκομμένη)

1/2 κίτρινη πιπεριά (ψιλοκομμένη)

1 αγγούρι (σε κυβάκια)

1/2 φλ. καλαμπόκι

1/4 φλ. κάππαρη ή ελιές (προαιρετικά)

2 κ.σ. φρέσκο μαϊντανό ή δυόσμο

Χυμό από 1 λεμόνι

3 κ.σ. ελαιόλαδο

Αλάτι & πιπέρι

Εκτέλεση:

Βράζεις το ρύζι σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Μόλις είναι έτοιμο, το στραγγίζεις και το αφήνεις να κρυώσει εντελώς. Αν βιάζεσαι, μπορείς να το περάσεις με κρύο νερό. Σε ένα μεγάλο μπολ, βάζεις το ρύζι, τον τόνο και όλα τα ψιλοκομμένα λαχανικά. Προσθέτεις το καλαμπόκι, την κάππαρη ή τις ελιές, τον μαϊντανό και ανακατεύεις καλά. Σε ένα μικρό μπολάκι, αναμειγνύεις το λεμόνι με το ελαιόλαδο, λίγο αλάτι και πιπέρι. Περιχύνεις τη σαλάτα και ανακατεύεις ξανά για να πάνε παντού τα αρώματα. Σερβίρεις αμέσως ή τη βάζεις στο ψυγείο για να γίνει ακόμα πιο δροσερή.

Extra tip:

Μπορείς να προσθέσεις και λίγο βραστό αυγό, φέτα ή ακόμα και αβοκάντο για πιο χορταστική εκδοχή. Αν αγαπάς το πιο μεσογειακό twist, λίγες λιαστές ντομάτες ταιριάζουν τέλεια!

Καλή απόλαυση!