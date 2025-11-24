Ένα μικρό… σοκ περίμενε το κοινό το βράδυ της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Σάκης Ρουβάς. Την ώρα που ερμήνευε το «Άντεξα» και είχε ανέβει σε μια υπερυψωμένη πλατφόρμα για το εντυπωσιακό του act, ένα απρόβλεπτο περιστατικό έκανε όλους να κρατήσουν την ανάσα τους.

Ο τραγουδιστής, μαζί με δύο χορεύτριες που συμμετείχαν στο χορευτικό, βρισκόταν πάνω στο τραπέζι της σκηνής, όταν μια κίνηση της μίας χορεύτριας φαίνεται να τον αποσυντόνισε. Μέσα σε δευτερόλεπτα, ο Σάκης Ρουβάς χάνει την ισορροπία του και καταλήγει στο πάτωμα μαζί της. Το συμβάν καταγράφηκε από τα κινητά θεατών που βρίσκονταν στο μαγαζί και το βίντεο προβλήθηκε τη Δευτέρα στην εκπομπή «Happy Day», ενώ είχε προηγουμένως δημοσιευτεί στη HuffPost Greece.



Παρά το σοκαριστικό της στιγμής, η εικόνα της πτώσης δεν φαίνεται καθαρά, καθώς ο χώρος ήταν γεμάτος καπνό από το ειδικό εφέ του ξηρού πάγου, το οποίο κάλυψε σχεδόν τα πάντα. Έτσι, το μόνο που διακρίνεται στο βίντεο είναι οι σιλουέτες που χάνονται μέσα στο σύννεφο του καπνού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, ο Σάκης Ρουβάς δεν τραυματίστηκε και μάλιστα σηκώθηκε αμέσως, ανεβαίνοντας ξανά στην πλατφόρμα σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό. Με απόλυτο επαγγελματισμό και ψυχραιμία, συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την εμπειρία και την αφοσίωσή του στη σκηνή.