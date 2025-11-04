Μια πολύχρωμη, αρωματική και θρεπτική σαλάτα που συνδυάζει τη γλυκιά γεύση της κολοκύθας με τη γήινη νοστιμιά των φασολιών και την πικάντικη πινελιά του μελιού με τσίλι. Ιδανική τόσο για συνοδευτικό όσο και για κυρίως πιάτο, ειδικά αν τη σερβίρεις δροσερή!

Απόλαυσέ τη ως υγιεινό γεύμα, συνοδεία ψητού κοτόπουλου ή μόνη της, με λίγο ψωμί ολικής.

Καλή απόλαυση!