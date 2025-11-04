Μια πολύχρωμη, αρωματική και θρεπτική σαλάτα που συνδυάζει τη γλυκιά γεύση της κολοκύθας με τη γήινη νοστιμιά των φασολιών και την πικάντικη πινελιά του μελιού με τσίλι. Ιδανική τόσο για συνοδευτικό όσο και για κυρίως πιάτο, ειδικά αν τη σερβίρεις δροσερή!
Δείτε την συνταγή στο Coolhome.gr
Απόλαυσέ τη ως υγιεινό γεύμα, συνοδεία ψητού κοτόπουλου ή μόνη της, με λίγο ψωμί ολικής.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply