Απρόοπτο περιστατικό συνέβη στον «αέρα» της εκπομπής «Εδώ» του One Channel, με «πρωταγωνίστρια» την Αφροδίτη Λατινοπούλου.
Την ώρα που η πρόεδρος της Φωνής Λογικής ανέλυε τις θέσεις του κόμματός της για το μεταναστευτικό, ακούστηκε ξαφνικά μια φωνή να φωνάζει δυνατά τη λέξη «αυνανιστής», αφήνοντας άφωνους τόσο την ίδια όσο και τον παρουσιαστή, Σταμάτη Ζαχαρό.
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου εκείνη τη στιγμή έλεγε: «Απορώ γιατί δεν παίρνουν τα πράγματά τους να πάνε στο Καμπούλ…», όταν η φωνή διέκοψε απρόσμενα τη συζήτηση. Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε αμηχανία στο πλατό, με τον παρουσιαστή να ρωτά «τι έγινε;» και να κοιτά γύρω του προσπαθώντας να εντοπίσει την πηγή του ήχου.
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, πάντως, προσπάθησε να το διαχειριστεί με χιούμορ, λέγοντας: «Προφανώς κάποιος που διαφωνεί με αυτά που λέω; Ενδεχομένως…», επαναφέροντας τη συζήτηση στη ροή της εκπομπής.
