Υπάρχουν στιγμές που θες απλώς να “το βάλεις στα πόδια”, να αφήσεις πίσω σου τον θόρυβο της πόλης και να βρεθείς σε έναν κόσμο ηρεμίας, κομψότητας και, φυσικά, εκλεκτής γεύσης. Το Shiraki στο Μαρούσι, πάνω στην πανέμορφη πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε μια τέτοια στιγμή. Φυσικά δεν μιλάμε απλώς για ένα ιαπωνικό εστιατόριο, αλλά για ένα ρομαντικό ταξίδι στην καρδιά του Τόκιο, και μάλιστα χωρίς καν να χρειαστείς αεροπλάνο. Από την πρώτη στιγμή που περνάς την πόρτα, σε αγκαλιάζει μια ατμόσφαιρα που αποπνέει την αυθεντική ιαπωνική φιλοσοφία. Έτσι κι αλλιώς, το όνομα, Shiraki (しらき), σημαίνει “ακατέργαστο ξύλο”, μια λέξη που συμβολίζει τη φυσικότητα και την καθαρότητα. Και πράγματι, η αισθητική του χώρου είναι μια ωδή στην απλότητα που αγγίζει την τελειότητα.

Αισθητική και αρμονία από την πρώτη στιγμή

Αρχικά, με το που περνάς το κατώφλι, σε τυλίγει μια αίσθηση γαλήνης που σε μεταφέρει κατευθείαν στην καρδιά της Ιαπωνίας. Το πρώτο που τραβάει το βλέμμα είναι η εντυπωσιακή τοιχογραφία με τις ανθισμένες κερασιές, και είναι σαν να βρίσκεσαι σε έναν μυστικό κήπο την πιο όμορφη εποχή του χρόνου, όπου η φύση ξυπνά και όλα αποκτούν χρώμα. Αυτό το σκηνικό, με τις καθαρές γραμμές, τα φυσικά υλικά και τα χειροποίητα σερβίτσια, σαν μικρά έργα τέχνης, δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για ένα ιδιαίτερο ραντεβού ή μια ήσυχη βραδιά με φίλους, απολαμβάνοντας αυθεντικές ιαπωνικές γεύσεις. Η ηρεμία και η αισθητική συνυπάρχουν σε απόλυτη αρμονία και σε “αγκαλιάζουν” από την πρώτη στιγμή.

Γαστρονομικές αποκαλύψεις που σε ξαφνιάζουν ευχάριστα

Φυσικά, η ιδιοκτήτρια Emily Wu–Christidis οραματίστηκε να συστήσει στο Μαρούσι τη γνήσια ιαπωνική κουζίνα, αυθεντική, απλή και προσεγμένη, μακριά από κάθε δυτικό στερεότυπο, και αυτός ο σεβασμός στην αυθεντικότητα, αντικατοπτρίζεται σε κάθε πιάτο του πλούσιου μενού. Επομένως, για να ξεκινήσει όμορφα η βραδιά, δοκίμασε το εκλεπτυσμένο και δροσερό Suzuki Carpaccio, με φρέσκο λαβράκι, ponzu sauce, jalapeño και άνθη, είναι μια δημιουργία που συνδυάζει τη φινέτσα με τη φρεσκάδα. Αν πάλι είσαι λάτρης της ωμής γεύσης, το Sashimi Moriawase αποτελεί έναν πολύχρωμο καμβά από φρέσκα ψάρια, κομμένα με μαεστρία, ένα πιάτο που αποτυπώνει την ουσία της ιαπωνικής αρμονίας.

Αν είσαι λάτρης του sushi, εκτός από τις κλασικές επιλογές Nigiri Salmon και Maguro, μελέτησε προσεκτικά το μενού των Rolls για να ανακαλύψεις νέες… αγάπες. Για παράδειγμα, το Crunchy Salmon με Philadelphia, φρέσκο κρεμμύδι και τραγανές νιφάδες είναι μια έκρηξη υφών. Ενώ, παράλληλα, το Ebi Tempura Roll με τις τραγανές γαρίδες και τη μαγιονέζα είναι μια επιλογή που φέρνει την απόλαυση σε κάθε μπουκιά.

Για μια πιο street γευστική εμπειρία, μην παραλείψεις το Duck Bao Bun, με αφράτο ψωμάκι, πάπια, καραμελωμένη σάλτσα και λαχανικά, μια ιαπωνική εκδοχή comfort food που σου κλέβει την καρδιά. Επίσης, το Chirashi Sushi, μια υπέροχη σύνθεση από sashimi πάνω σε αρωματικό ρύζι, προσφέρει μια πιο πληθωρική εκδοχή του sushi, ιδανική για όσους αγαπούν να δοκιμάζουν τα πάντα.

Προφανώς, η ιαπωνική κουζίνα δεν είναι μόνο sushi, και αυτό είναι και το μυστικό του Shiraki. Φυσικά, δεν γίνεται να παραλείψεις ένα ζεστό πιάτο, όπως την Dashimaki tamago, τυλιγμένη ομελέτα με τριμμένο ιαπωνικό ρεπάνι, που αποδεικνύουν πως η τελειότητα κρύβεται στη λεπτομέρεια.

Η ιαπωνική τελετουργία δεν τελειώνει εδώ

Εννοείται πως η εμπειρία στο Shiraki ολοκληρώνεται με τον πιο αυθεντικό τρόπο, γιατί αξίζει να συνοδεύσεις το δείπνο σου με μια δροσερή, κλασική ιαπωνική μπίρα (Asahi, Kirin ή Sapporo) ή, αν είσαι εντελώς fan της κουλτούρας, με εκλεκτό σάκε που θα απογειώσει τις γεύσεις. Επιπλέον, επειδή κάθε όμορφο ταξίδι αξίζει ένα… γλυκό αντίο, τα επιδόρπια του Shiraki είναι λιτά αλλά μοναδικά. Συγκεκριμένα, το παγωτό με γεύση Matcha ή μαύρου σουσαμιού είναι μια αποκάλυψη, με μια υποδόρια γλυκύτητα που “κλείνει το μάτι” στην ιαπωνική αρμονία. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο που το Shiraki έχει αναγνωριστεί επίσημα από την ιαπωνική κυβέρνηση ως αυθεντικό ιαπωνικό εστιατόριο, ούτε ότι το επιλέγει η ίδια η Ιαπωνική Πρεσβεία για τα επίσημα γεύματά της, όπως και μεγάλες ιαπωνικές εταιρείες και η ιαπωνική κοινότητα Αθηνών.

Με λίγα λόγια, φεύγοντας από το εστιατόριο, θα έχεις την αίσθηση ότι επέστρεψες από ένα μακρινό ταξίδι, γεμάτο γεύσεις, αισθητική και ηρεμία, που επιβεβαιώνει πως ο ρομαντισμός μπορεί να κρύβεται σε ένα ζευγάρι chopsticks και την αφοσίωση στην αυθεντικότητα. Τελικά, η επιτυχία κρύβεται στο μεράκι και στην αγάπη που δίνεις σε ό,τι κάνεις… όπως ακριβώς και η Emily Wu–Christidis!

Shiraki Amarousiou

Περικλέους 1, Οδός Ευκλείδη, Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, 151 22 Μαρούσι

Ώρες: Εκτός Δευτέρας (κλειστά), από τις 13:00 έως τις 24:00

Τηλ.: 210 80 20 870

Κινητό: 6941510262

Εσύ ακόμα να κλείσεις τραπέζι;