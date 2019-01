To showroom10 μετά από επτά χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας εγκαινιάζει στο νέο του χώρο μια σειρά από events που ξεκινούν τον Ιανουάριο. To meet the designers part1_ accessories είναι ένα φρέσκο, σύγχρονο event με πολύ δυνατές συμμετοχές. Σε μια εποχή που οι εισαγωγές στον τομέα των αξεσουάρ έχουν εισβάλλει στην ελληνική αγορά, το showroom10 επιμένει ελληνικά και επιχειρεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουν τα καταστήματα το αξεσουάρ.

Το showroom10 είναι πόλος έλξης αλλά και meeting point πολλών σημαντικών ιδιοκτητών καταστημάτων, υπεύθυνων αγορών πολυκαταστημάτων, μουσείων, boutique hotels και greek concept stores. Χρόνια τώρα εστιάζει στην χονδρική αγορά Ελλήνων σχεδιαστών, προτείνει και πρωτοτυπεί με μοναδικό στόχo οι designers να προωθούνται και να λαμβάνουν την αναγνωρισιμότητα που τους αρμόζει αλλά και να επικοινωνούν την δουλειά τους στα καταστήματα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Τα αξεσουάρ αποτελούν σημαντικό μέρος για το ντύσιμο και είναι το στοιχείο αυτό που αλλάζει ένα outfit. Στο meet the designers σκοπός μας είναι τα καταστήματα να έρθουν σε προσωπική επικοινωνία με τους σχεδιαστές, να ανακαλύψουν νέες μεθόδους προώθησης των αξεσουάρ, αλλά και να τα σετάρουν σωστά με τις συλλογές τους..

Tα brand :

Marivee

Leather Trinkets

Eleanna Katsira

Dora Haralambaki

Bet and Malfie

matalou@homeXproject.greeceland

To meet the designers part 1-accessories θα εστιάσει στο αξεσουάρ για καλοκαίρι 2019 και θα προτείνει όλες τις νέες τάσεις για την σαιζόν που έρχεται με την μοναδική αισθητική όλων των designers που εκπροσωπούμε. Σκοπός μας είναι σε ένα ευχάριστο και ταυτόχρονα προσωπικό περιβάλλον που η επαφή με τα καταστήματα θα είναι πολύ πιο άνετη να δειγματίσουμε και να εξυπηρετήσουμε τους υφιστάμενους και νέους μας πελάτες. Οι επιλογές μας γίνονται πάντα με βάση την διαφορετικότητα στην έκφραση και συνθέτουν μια πολυποίκιλη εικόνα με ιδιαίτερα κριτήρια αισθητικής και ποιότητας. Μας αρέσει να προτείνουμε σωστά τις συλλογές στους συνεργάτες μας δημιουργώντας μια γερή και υγιή σχέση συνεργασίας.

Στα πλαίσια των δειγματισμών του αξεσουάρ για το καλοκαίρι, οι φίλοι, συνεργάτες αλλά και νέοι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα σε ξεχωριστό χώρο μέσα στο showroom10 να δουν και τις συλλογές των μαγιό της Υβόννης Ντόστα (Yvonni Ntosta), της Εύας Βαράγκη (Sognare swimwear),της Σοφίας Καρακούση (Rhοmbus) και της Αμαλίας Βρανά αλλά και 2 καινούριες συλλογές με ρούχα που παρουσιάστηκαν στο φετινό ΝGFL. Οι συλλογές της Δανάης Σακελλάρη και της Εύας Γκριμοπούλου θα παρουσιαστούν ως flash συλλογές για το καλοκαίρι του 2019.

Χώρος

Showroom10

Ασκληπιού 101 & Ισαύρων

Νεάπολη

2111829931

Ωράριο

12-13-14/1 και 26-27-28/1 10.00-20.00

15/1-26/1 10.00-18.00

Πρόσβαση

Με μετρό στάση Πανεπιστήμιο περπάτημα 10 λεπτά μέχρι την Ασκληπιού

Με ιδιωτικό μέσο, υπάρχει parking Ιπποκράτους & Ισαύρων