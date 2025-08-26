Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση, το αγαπημένο ζευγάρι, η Σιμόνη Χριστοδούλου και ο Ανδρέας Γεωργίου, ανακοίνωσαν τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, σκορπίζοντας χαμόγελα ευτυχίας σε φίλους, συγγενείς και θαυμαστές.
Η άφιξη του νέου μέλους στην οικογένειά τους αποτελεί το επιστέγασμα της αγάπης τους και ένα πραγματικό θαύμα της ζωής. Το ζευγάρι έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
Στη λεζάντα ο Ανδρέας Γεωργίου γράφει σε ανάρτησή του στο Facebook:
