Η αλήθεια είναι πως κάθε χρόνο τέτοια εποχή μια γλυκιά ανυπομονησία μας κυριεύει και φέτος το Sing for Greece 2026 υπόσχεται να μας καθηλώσει με τον πιο όμορφο τρόπο. Απόψε το βράδυ στις 21:00 η ΕΡΤ1 ανοίγει τις πόρτες της για τον πρώτο ημιτελικό και εμείς ετοιμαζόμαστε να δούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και φρέσκες ιδέες. Με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μπέττυ Μαγγίρα να δίνουν τον δικό τους ρυθμό στην παρουσίαση και την Κατερίνα Βρανά να προσθέτει την ιδιαίτερη πινελιά της η βραδιά προμηνύεται κάτι παραπάνω από ενδιαφέρουσα. Είναι από εκείνες τις στιγμές που η τηλεόραση γίνεται το κέντρο της παρέας και όλοι έχουμε μια άποψη για το ποιος πρέπει να ταξιδέψει μέχρι τη μεγάλη σκηνή της Ευρώπης.

Η λάμψη των δεκατεσσάρων υποψηφίων

Στη σκηνή θα ανέβουν δεκατέσσερις καλλιτέχνες που ο καθένας φέρνει μαζί του ένα διαφορετικό όνειρο και μια ξεχωριστή αισθητική. Από την Alexandra Sieti και την Evangelia μέχρι τη Marseaux και τον Παναγιώτη Τσακαλάκο το μενού έχει τα πάντα. Μας αρέσει πολύ η ιδέα ότι το show θα ξεκινήσει με τους διαγωνιζόμενους να ερμηνεύουν αγαπημένα κομμάτια που έχουν γράψει ιστορία για την Ελλάδα στον διαγωνισμό. Επίσης τα χιουμοριστικά σκετσάκια πριν από κάθε τραγούδι είναι μια ευχάριστη προσθήκη που θα σπάσει το άγχος των καλλιτεχνών και θα μας κάνει να τους γνωρίσουμε λίγο καλύτερα πριν αρχίσουμε να κρίνουμε τις φωνητικές τους επιδόσεις.

Τα τραγούδια που λαμβάνουν μέρος είναι:

«The Other Side», Alexandra Sieti

«Drop It», THE Astrolabe

«Aphrodite», Desi G

«Ferto», Akylas

«Paréa», Evangelia

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

«Slipping Away», Niya

«Χάνομαι», Marseaux

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Europa», Stefi

«The Songwriter», Revery

«Chaos», Dinamiss

«You & I», Stylianos

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Βέβαια, το πιο συναρπαστικό κομμάτι της φετινής διαδικασίας είναι η απόλυτη δύναμη που δίνεται σε εμάς τους τηλεθεατές. Οι επτά που θα περάσουν στον μεγάλο τελικό της Κυριακής θα επιλεγούν αποκλειστικά από το κοινό και αυτό μας κάνει να νιώθουμε πως έχουμε πραγματικά τον λόγο. Για πρώτη φορά η online ψηφοφορία μέσω της ειδικής πλατφόρμας δίνει φωνή και στους Έλληνες που βρίσκονται μακριά ενώ οι παραδοσιακοί τρόποι με τα μηνύματα παραμένουν σταθερή αξία. Είναι μια δίκαιη προσέγγιση που δείχνει πως ο κόσμος έχει το αισθητήριο να ξεχωρίσει αυτό που πραγματικά θα μας κάνει να νιώσουμε περήφανοι στη μεγάλη διοργάνωση.

Μια γιορτή που μόλις άρχισε

Η επιστροφή της Klavdia στη σκηνή για ένα guest performance μας γεμίζει αναμνήσεις από την περσινή χρονιά και μας θυμίζει πόσο όμορφο είναι να στηρίζουμε τα δικά μας παιδιά. Μετά το τέλος των εμφανίσεων η αγωνία θα κορυφωθεί με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης στον τελικό. Μέχρι τότε μπορούμε να παρακολουθούμε όσα γίνονται στα παρασκήνια μέσα από τα social media της ΕΡΤ που φέτος φαίνεται να έχουν πάρει φωτιά. Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες και ας κερδίσουν εκείνοι που θα καταφέρουν να μιλήσουν απευθείας στην καρδιά μας.