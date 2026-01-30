Η Σίντνεϊ Σουίνι μίλησε ανοιχτά για τον τύπο άντρα που την γοητεύει και το έκανε με τρόπο που δεν προσπαθεί να χαϊδέψει αυτιά. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Cosmopolitan, η ηθοποιός περιέγραψε με ειλικρίνεια τι την ελκύει, αλλά και γιατί οι σχέσεις δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση όταν είσαι μια γυναίκα που ξέρει ποια είναι.

Όπως εξήγησε, της αρέσουν οι άντρες που έχουν ενέργεια και διάθεση για ζωή. Αθλητικοί, κοινωνικοί και αστείοι. Όχι απλώς ως χαρακτηριστικά βιτρίνας, αλλά ως στάση. Η ίδια δηλώνει αθλητικός τύπος και θέλει δίπλα της κάποιον που να μπορεί να την ακολουθήσει, είτε αυτό σημαίνει σκαρφάλωμα σε βουνά είτε ελεύθερη πτώση. Παράλληλα, η αγάπη για την οικογένεια είναι για εκείνη βασικό στοιχείο και όχι λεπτομέρεια.

Η Σουίνι δεν μάσησε τα λόγια της όταν μίλησε για τον εαυτό της. Παραδέχτηκε ότι στη ζωή της είναι “αφεντικό”. Παίρνει αποφάσεις, κυνηγά όσα θέλει, έχει αυτοπεποίθηση και επιτυχία. Και το πιο σημαντικό, δεν νιώθει ότι χρειάζεται έναν άντρα για να ολοκληρωθεί. Έχει τον εαυτό της, έχει φίλους και έναν κύκλο από δυναμικές γυναίκες που τη στηρίζουν. Αυτό όμως, όπως είπε, συχνά τρομάζει.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως δεν είναι όλοι έτοιμοι να σταθούν δίπλα της. Χρειάζεται, όπως είπε, ένας πολύ συγκεκριμένος άνθρωπος για να αντέξει τον κόσμο που έρχεται μαζί της. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε έναν άντρα που της άρεσε πολύ, αλλά της παραδέχτηκε ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί όλο αυτό. Κι εκείνη το βρήκε δύσκολο, αλλά ειλικρινές.

Σε μια πιο προσωπική στιγμή, μοιράστηκε έναν διάλογο με τη μητέρα της. Της είπε ότι κάποιος δεν είναι ο τύπος της και η απάντηση που πήρε ήταν απλή αλλά εύστοχη. Ίσως ο τύπος της να μην της βγαίνει. Η Σουίνι παραδέχτηκε πως ίσως χρειάζεται να είναι πιο ανοιχτή, να δοκιμάσει άλλες εμπειρίες και να αφήσει στην άκρη τα αυστηρά καλούπια για το τι νομίζει ότι χρειάζεται.