Σοφία Χατζηπαντελή: Θα είναι η νέα κριτής του My Style Rocks;

Σοφία Χατζηπαντελή: Θα είναι η νέα κριτής του My Style Rocks;

Η Σοφία Χατζηπαντελή έγινε γνωστή στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό ως κριτής στο Greece’s Next Top Model και τώρα εξετάζεται για να συμμετάσχει στο My Style Rocks. Αρχικά, προτάθηκε να αναλάβει το ρόλο της παρουσιάστριας στο Shopping Star μετά την αποχώρηση της Βίκυς Καγιά, αλλά οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Έτσι, αναλαμβάνει τώρα τη θέση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στο My Style Rocks του ΣΚΑΪ.

Το μοντέλο ενδιαφέρεται για τη θέση, αν και έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις στο εξωτερικό. Παρ’ όλα αυτά, σχεδιάζει να συναντηθεί με υψηλόβαθμο στέλεχος του ΣΚΑΪ για να συζητήσουν λεπτομέρειες. Εάν καταλήξουν σε συμφωνία, θα γίνει μέλος της κριτικής επιτροπής του My Style Rocks, δίπλα από τους Δημήτρη Σκουλό και Στέλιο Κουδουνάρη.

Ο σταθμός ΣΚΑΪ έχει προγραμματίσει την πρεμιέρα του My Style Rocks για τον Σεπτέμβριο, με σχέδιο να ολοκληρωθεί στο τέλος της νέας σεζόν.

Διάβασε επίσης: