Αν λατρεύεις τα εύκολα γλυκά που γίνονται χωρίς πολύ κόπο αλλά έχουν απίθανη γεύση, τότε αυτή η συνταγή θα σε ξετρελάνει! Χρειάζεσαι λίγα υλικά, λίγη υπομονή μέχρι να παγώσει το γλυκό στο ψυγείο και το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει.

Υλικά

5 μπάρες σοκολάτας με καραμέλα και νουγκά, κομμένες σε κομμάτια

150γρ. βούτυρο, κομμένο σε κύβους (και λίγο επιπλέον για άλειμμα)

100γρ. τραγανό ρύζι (puffed rice)

75γρ. μαύρη σοκολάτα

Εκτέλεση

Βουτυρώνεις ένα τετράγωνο, βαθύ ταψί 20 εκ. Σε ένα μεγάλο πυρίμαχο μπολ, που το έχεις τοποθετήσει πάνω από κατσαρόλα με νερό που σιγοβράζει (μπεν μαρί), λιώνεις τις μπάρες σοκολάτας με το βούτυρο. Στην αρχή μπορεί να δείχνει “κομμένο” το μείγμα, αλλά με το ανακάτεμα θα γίνει λείο και βελούδινο. Βγάζεις το μπολ από τη φωτιά και ρίχνεις μέσα το τραγανό ρύζι. Ανακατεύεις απαλά μέχρι να καλυφθούν όλα τα δημητριακά με σοκολάτα. Απλώνεις το μείγμα στο ταψί και το πιέζεις καλά ώστε να σχηματίσει ομοιόμορφη στρώση. Το αφήνεις να κρυώσει. Ξαναβάζεις μπεν μαρί και λιώνεις τη μαύρη σοκολάτα. Τη ρίχνεις από πάνω, είτε απλώνοντάς τη είτε κάνοντας γραμμές σαν γαρνιτούρα. Αφήνεις το γλυκό να κρυώσει καλά και το βάζεις στο ψυγείο για να σφίξει – ιδανικά όλο το βράδυ. Κόβεις σε τετράγωνα κομμάτια όσο είναι ακόμη στο ταψί, τα βγάζεις και σερβίρεις.

Τραγανό, σοκολατένιο και με πλούσια γεύση καραμέλας – ό,τι πρέπει για να συνοδεύσεις τον καφέ σου ή να γλυκάνεις την παρέα.

Καλή απόλαυση!