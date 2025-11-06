Ένα εντυπωσιακό πιάτο που συνδυάζει φρεσκάδα, άρωμα και πλούσια γεύση — ιδανικό για ένα κυριακάτικο τραπέζι ή μια ξεχωριστή περίσταση! Ο σολομός «en croûte» (δηλαδή ψημένος μέσα σε φύλλο σφολιάτας) διατηρείται απίστευτα ζουμερός, ενώ το σπανάκι, το τυρί κρέμα και τα αρωματικά δίνουν μια υπέροχη ισορροπία στο αποτέλεσμα.
Αποτέλεσμα; Μια θεϊκή ισορροπία ανάμεσα στη βουτυρένια τραγανότητα της σφολιάτας και τη φρεσκάδα της γέμισης.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
