Ένα πιάτο που θυμίζει comfort food και είναι ιδανικό για οικογενειακό τραπέζι ή για ένα χορταστικό βράδυ στο σπίτι. Τα λουκάνικα δένουν υπέροχα με τα φασόλια και τις ντομάτες, ενώ η τραγανή κρούστα με μυρωδικά απογειώνει το αποτέλεσμα.

Υλικά

8 λουκάνικα

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένο

1 κ.γ. ξερά μυρωδικά (ρίγανη, θυμάρι κτλ.)

1 κονσέρβα (400γρ.) φασόλια βουτύρου, στραγγισμένα

½ ματσάκι μαϊντανό, χοντροκομμένο

1 κονσέρβα (400γρ.) ντομάτες ψιλοκομμένες

500ml ζωμό κότας (από κύβο)

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για την κρούστα με μυρωδικά

100γρ. ψωμί μιας ημέρας (χωρίς κόρα)

½ ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο

1 κ.σ. ελαιόλαδο

Εκτέλεση

Προθέρμανε τον φούρνο στους 200°C (180°C με αέρα). Σε μεγάλο τηγάνι, ψήσε τα λουκάνικα για 6-8 λεπτά, γυρίζοντάς τα συχνά μέχρι να ροδίσουν ομοιόμορφα. Πρόσθεσε το κρεμμύδι και μαγείρεψε για 3 λεπτά. Έπειτα βάλε το σκόρδο και τα ξερά μυρωδικά και συνέχισε για άλλα 2 λεπτά, ανακατεύοντας.

Ετοίμασε την κρούστα: τρίψε το ψωμί σε ψίχουλα (ή χτύπησέ το στο μούλτι) και ανακάτεψέ το με τον ψιλοκομμένο μαϊντανό. Στο τηγάνι, ρίξε τα φασόλια, τον μαϊντανό, τις ντομάτες και τον ζωμό κότας. Ανακάτεψε καλά και αλάτισε-πιπέρωσε. Μετάφερε το μείγμα σε ένα μέτριο πυρίμαχο σκεύος. Πασπάλισε ομοιόμορφα με την κρούστα, ράντισε με λίγο ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Ψήσε για 25 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να γίνει χρυσαφένια και τραγανή.

Σέρβιρε καυτό, κατευθείαν από τον φούρνο!

Καλή απόλαυση!