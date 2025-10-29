Μια παραδοσιακή, ζεστή και παρηγορητική σούπα που έρχεται κατευθείαν από τη εβραϊκή κουζίνα! Τα αφράτα μπαλάκια matzo και ο πλούσιος ζωμός κοτόπουλου δημιουργούν ένα πιάτο που θα σε γεμίσει γεύση και θα σε κάνει να νιώσεις σαν στο σπίτι σου.

Υλικά

Για τα matzo balls:

60γρ. αλεύρι matzo (matzo meal)

½ κ.γ. αλάτι

2 κ.σ. μαργαρίνη λιωμένη (ή λίπος από κοτόπουλο – schmaltz)

2 μεγάλα αυγά, ελαφρώς χτυπημένα

2 κ.σ. ανθρακούχο νερό

Για τη σούπα κοτόπουλο:

1 λίτρο ζωμό κοτόπουλου

4 μπούτια κοτόπουλου με το κόκκαλο (χωρίς πέτσα)

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 καρότο, ψιλοκομμένο

1 κλωνάρι σέλερι, ψιλοκομμένο

λίγο ελαφρύ λάδι

λίγο φρέσκο άνηθο, ψιλοκομμένο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Ετοιμάζεις τα matzo balls

Σε ένα μπολ, ανακατεύεις το αλεύρι matzo, το αλάτι, τη μαργαρίνη (ή το schmaltz), τα αυγά και το ανθρακούχο νερό μέχρι να δημιουργηθεί μια λεία πάστα. Βάζεις το μείγμα στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά ή και όλη τη νύχτα.

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο νερό που βράζει, πλάθεις με βρεγμένα χέρια 8 μπαλάκια από το μείγμα και τα ρίχνεις μέσα. Χαμηλώνεις τη φωτιά και τα αφήνεις να σιγοβράσουν για 30 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν. Τα αφαιρείς με μια τρυπητή κουτάλα και τα αφήνεις στην άκρη.

Ετοιμάζεις τη σούπα κοτόπουλο

Σε μια κατσαρόλα βράζεις τον ζωμό και ρίχνεις τα μπούτια κοτόπουλου. Τα σιγοβράζεις για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να μαγειρευτούν. Τα αφαιρείς και τα αφήνεις να κρυώσουν ελαφρώς.

Σε άλλη κατσαρόλα ζεσταίνεις λίγο λάδι και σοτάρεις το κρεμμύδι, το καρότο και το σέλερι με λίγο αλάτι για 5–10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να αρχίσουν να παίρνουν χρώμα.

Προσθέτεις τον ζωμό, αφήνεις να σιγοβράσει για 15 λεπτά και μετά ρίχνεις το κοτόπουλο, αφού το έχεις ξεψαχνίσει, μαζί με τα matzo balls. Σιγοβράζεις για 5 λεπτά ακόμη.

Σερβίρεις με στυλ

Μοίρασε τη σούπα σε βαθιά πιάτα, πρόσθεσε λίγη φρέσκια άνηθο και σέρβιρε ζεστή. Είναι το απόλυτο comfort food για τις μέρες που θες κάτι νόστιμο, θρεπτικό και… σπιτικό!

Καλή απόλαυση!