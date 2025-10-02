Αν υπάρχει ένα πιάτο που μπορεί να σε ταξιδέψει με την πρώτη μπουκιά στην Ιταλία, αυτό είναι σίγουρα τα σπαγγέτι μπολονέζ. Μια συνταγή απλή, με λίγα υλικά, αλλά με γεύση που θυμίζει οικογενειακό τραπέζι.

Υλικά

2 κ.σ. ελαιόλαδο

400 γρ. κιμά μοσχαρίσιο

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

100 γρ. καρότο, τριμμένο

2 κονσέρβες ντομάτας ψιλοκομμένες (400 γρ. η καθεμία)

400 ml ζωμό (κατά προτίμηση βοδινού, αλλά ταιριάζει και οποιοσδήποτε άλλος)

400 γρ. σπαγγέτι

αλάτι & πιπέρι

Εκτέλεση

Ζέστανε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και πρόσθεσε 1 κ.σ. ελαιόλαδο. Ρίξε τον κιμά μαζί με λίγο αλάτι και πιπέρι. Σόταρέ τον μέχρι να πάρει σκούρο καφέ χρώμα. Μόλις είναι έτοιμος, βγάλ’ τον σε ένα μπολ και άφησέ τον στην άκρη. Στην ίδια κατσαρόλα πρόσθεσε την άλλη κουταλιά ελαιόλαδο. Ρίξε το κρεμμύδι με μια πρέζα αλάτι και άφησέ το να μαλακώσει για 5-6 λεπτά, μέχρι να γίνει διάφανο. Πρόσθεσε το σκόρδο και μαγείρεψέ το για 2 λεπτά ακόμα. Ρίξε το καρότο και μετά ξανά τον κιμά με τα υγρά του. Πρόσθεσε τις ψιλοκομμένες ντομάτες και ανακάτεψε καλά. Ρίξε τον ζωμό, άφησε να πάρει μια βράση και στη συνέχεια χαμήλωσε τη φωτιά. Σιγόβρασε για περίπου 45 λεπτά, μέχρι η σάλτσα να πήξει και να γίνει πλούσια σε γεύση. Δοκίμασε και διόρθωσε το αλατοπίπερο. Όταν έρθει η ώρα να βράσεις τα μακαρόνια, γέμισε μια κατσαρόλα με νερό, πρόσθεσε αλάτι και βράσε τα σπαγγέτι σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Σούρωσέ τα και ρίξ’ τα μέσα στη σάλτσα μπολονέζ. Ανακάτεψε καλά ώστε να «αγκαλιάσει» η σάλτσα κάθε μακαρόνι.

Σέρβιρε ζεστά, με λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι ή ακόμη και με μια πασπαλισμένη παρμεζάνα από πάνω για το τέλειο φινίρισμα.

Καλή απόλαυση!