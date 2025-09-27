Αν θέλεις να φτιάξεις ένα χορταστικό και comfort πιάτο που συνδυάζει την παραδοσιακή γεύση των φασολιών με το ζεστό, σπιτικό ψωμί, αυτή η συνταγή είναι ό,τι πρέπει. Τα baked beans μαγειρεύονται αργά σε πλούσια σάλτσα ντομάτας με μπέικον και σερβίρονται με φρεσκοψημένο soda bread. Ένα γεύμα που θυμίζει οικογενειακό τραπέζι!
Υλικά για τα φασόλια
- 400γρ. λευκά ξερά φασόλια (π.χ. haricot blanc), μουλιασμένα από το προηγούμενο βράδυ
- 75ml λάδι από κράμβη (rapeseed oil)
- 200γρ. καπνιστό μπέικον, ψιλοκομμένο
- 200γρ. κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
- 2 σκελίδες σκόρδο, τριμμένες
- 2 κονσέρβες ντοματάκια ψιλοκομμένα (400γρ. η καθεμία)
- 2 κ.σ. πελτές ντομάτας
- 150γρ. μαλακή καστανή ζάχαρη
- 200ml ξίδι κόκκινου κρασιού
- αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Υλικά για το soda bread
- 340γρ. αλεύρι ολικής άλεσης
- 340γρ. δυνατό λευκό αλεύρι (+ λίγο επιπλέον για πασπάλισμα)
- 2 κ.γ. σόδα μαγειρικής
- 1½ κ.γ. αλάτι
- 1 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
- 85γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου (+ λίγο έξτρα για το σερβίρισμα)
- 625ml ξινόγαλο (buttermilk)
Εκτέλεση
Για τα φασόλια:
- Σούρωσε τα μουλιασμένα φασόλια και βάλε τα σε κατσαρόλα με νερό να βράσουν. Μόλις πάρουν βράση, σούρωσε και ξαναβράσε τα με καθαρό νερό για περίπου 1 ώρα μέχρι να μαλακώσουν.
- Σε μεγάλη κατσαρόλα ζέστανε το λάδι και τσιγάρισε το μπέικον μέχρι να γίνει τραγανό. Πρόσθεσε το κρεμμύδι και το σκόρδο και μαγείρεψε μέχρι να μαλακώσει το κρεμμύδι.
- Ρίξε τις ντομάτες, τον πελτέ, τη ζάχαρη, το ξίδι και 500ml νερό. Μόλις πάρουν βράση, πρόσθεσε τα φασόλια.
- Χαμήλωσε τη φωτιά και άφησε να σιγομαγειρευτούν για 1½–2 ώρες, μέχρι να δέσει η σάλτσα και να είναι τρυφερά τα φασόλια.
Για το soda bread:
- Προθέρμανε τον φούρνο στους 200°C.
- Βάλε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και ανακάτεψε μέχρι να σχηματιστεί ζύμη. Πλάσε σε καρβέλι.
- Τοποθέτησε σε ταψί, πασπάλισε με λίγο αλεύρι και ψήσε για 45–50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει και να ακούγεται κούφιο όταν το χτυπάς από κάτω.
- Άφησε το ψωμί να κρυώσει και κόψε το σε φέτες. Ιδανικά, ψήσε το ελαφρά πριν το σερβίρισμα.
Σερβίρισμα
Σέρβιρε τα baked beans ζεστά, με μπόλικο αλάτι και πιπέρι, και συνόδευσε με φρυγανισμένες φέτες soda bread και λίγο βούτυρο. Ένα πιάτο που συνδυάζει απλότητα και νοστιμιά!
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply