Αν θέλεις να ετοιμάσεις ένα κλασικό, βουτυράτο γλύκισμα που λιώνει στο στόμα και συνοδεύει ιδανικά τον καφέ ή το τσάι σου, τότε αυτή η συνταγή για shortbread μπισκότα είναι για σένα! Απλά υλικά, απλή διαδικασία και εγγυημένα λαχταριστό αποτέλεσμα.

Υλικά:

125 γρ. ανάλατο βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου



55 γρ. ζάχαρη άχνη (ή ψιλή κρυσταλλική) + λίγη επιπλέον για πασπάλισμα



180 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις



Εκτέλεση:

Προθέρμανε τον φούρνο στους 190°C (170°C στον αέρα).

Χτύπησε το βούτυρο με τη ζάχαρη σε ένα μπολ μέχρι να γίνουν ένα απαλό και λείο μείγμα. Αν το βούτυρό σου είναι ακόμα λίγο κρύο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις επεξεργαστή τροφίμων.

Πρόσθεσε το αλεύρι και ανακάτεψε μέχρι να ομογενοποιηθεί πλήρως το μείγμα. Αν χρησιμοποιείς επεξεργαστή, απλώς πρόσθεσέ το εκεί.

Μετέφερε το μείγμα σε καθαρή επιφάνεια και ζύμωσε ελαφρά, όσο χρειάζεται για να σχηματίσεις μια λεία ζύμη.

Άνοιξε τη ζύμη με πλάστη σε πάχος περίπου 1 εκ.

Κόψε τη ζύμη σε στρογγυλά μπισκότα ή παραδοσιακά “δάχτυλα” shortbread και βάλε τα πάνω σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί.

Πασπάλισε με λίγη ζάχαρη και βάλε τα μπισκότα στο ψυγείο για 20 λεπτά να σφίξουν.

Ψήσε για 15–20 λεπτά , μέχρι να πάρουν ένα απαλό χρυσαφένιο χρώμα. Μην τα αφήσεις να ροδίσουν πολύ.

Άφησέ τα να κρυώσουν πάνω σε σχάρα.

Αυτά τα shortbread μπισκοτάκια είναι τραγανά, βουτυρένια και υπέροχα απλά. Φτιάξε μια παρτίδα, απόλαυσέ τα με ζεστό τσάι και κράτησε μερικά για να προσφέρεις σε φίλους. Θα σε λατρέψουν!

Καλή απόλαυση!