Αν αγαπάς το άρωμα της κανέλας, του μοσχοκάρυδου και των γλυκών φρούτων που ψήνονται στο φούρνο, τότε αυτή η συνταγή για παραδοσιακά αγγλικά teacakes θα γίνει η νέα σου αγαπημένη. Μαλακά, αφράτα και ιδανικά για το απόγευμα με τσάι ή καφέ, τα teacakes θυμίζουν γλυκό ψωμάκι και σερβίρονται πάντα με λίγο βούτυρο που λιώνει στην πρώτη μπουκιά.

Ανακάτεψε τα στερεά υλικά

Σε ένα μεγάλο μπολ βάλε το αλεύρι, το αλάτι, τη μαγιά, τα μπαχαρικά, το ξύσμα πορτοκαλιού και τη ζάχαρη.

Ετοίμασε το μείγμα γάλακτος

Σε ένα μικρό κατσαρολάκι ζέστανε απαλά το βούτυρο με το γάλα μέχρι να λιώσει το βούτυρο και το γάλα να γίνει χλιαρό. Βγάλ’ το από τη φωτιά και πρόσθεσε το χτυπημένο αυγό.

Δημιούργησε τη ζύμη

Κάνε μια λακκουβίτσα στο μείγμα του αλευριού και ρίξε μέσα το ζεστό μείγμα γάλακτος. Ανακάτεψε με ξύλινη κουτάλα μέχρι να σχηματιστεί μια μπάλα ζύμης.

Ζύμωσε

Άπλωσε ελαφρά αλεύρι στον πάγκο και ζύμωσε για περίπου 5 λεπτά μέχρι η ζύμη να γίνει λεία και ελαστική. Πρόσθεσε τα αποξηραμένα φρούτα και ζύμωσε απαλά μέχρι να απλωθούν ομοιόμορφα.

Άφησε να φουσκώσει

Τοποθέτησε τη ζύμη σε λαδωμένο μπολ, σκέπασε με μεμβράνη αλειμμένη με λάδι και άφησέ τη σε ζεστό σημείο για 1½ ώρα ή μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.

Διαμόρφωσε τα teacakes

Ζύμωσε απαλά τη ζύμη, χώρισέ τη σε 6 κομμάτια και πλάσε τα σε μπάλες. Με τον πλάστη, άνοιξε κάθε μία σε δίσκο πάχους 1 εκ. και τοποθέτησέ τα σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Κάλυψέ τα και άφησέ τα να φουσκώσουν ξανά για 45 λεπτά.

Ψήσε

Προθέρμανε τον φούρνο στους 190°C. Ψήσε τα teacakes για 15–18 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν όμορφα και να φουσκώσουν.