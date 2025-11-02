Αν αγαπάς το άρωμα της κανέλας, του μοσχοκάρυδου και των γλυκών φρούτων που ψήνονται στο φούρνο, τότε αυτή η συνταγή για παραδοσιακά αγγλικά teacakes θα γίνει η νέα σου αγαπημένη. Μαλακά, αφράτα και ιδανικά για το απόγευμα με τσάι ή καφέ, τα teacakes θυμίζουν γλυκό ψωμάκι και σερβίρονται πάντα με λίγο βούτυρο που λιώνει στην πρώτη μπουκιά.
Υλικά
- 375 γρ. αλεύρι για ψωμί
- ½ κ.γ. αλάτι
- 7 γρ. (1 φακελάκι) ξερή μαγιά στιγμής
- 1 κ.γ. μίγμα μπαχαρικών
- 1 κ.γ. κανέλα
- 1 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μοσχοκάρυδο
- Ξύσμα από ½ πορτοκάλι
- 50 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
- 50 γρ. βούτυρο, κομμένο σε κύβους
- 150 ml ημίπαχο γάλα
- 1 αυγό, χτυπημένο
- 125 γρ. ανάμεικτα αποξηραμένα φρούτα
- 2 κ.γ. ηλιέλαιο (για άλειμμα)
- Βούτυρο για το σερβίρισμα
Εκτέλεση
- Ανακάτεψε τα στερεά υλικά
Σε ένα μεγάλο μπολ βάλε το αλεύρι, το αλάτι, τη μαγιά, τα μπαχαρικά, το ξύσμα πορτοκαλιού και τη ζάχαρη.
- Ετοίμασε το μείγμα γάλακτος
Σε ένα μικρό κατσαρολάκι ζέστανε απαλά το βούτυρο με το γάλα μέχρι να λιώσει το βούτυρο και το γάλα να γίνει χλιαρό. Βγάλ’ το από τη φωτιά και πρόσθεσε το χτυπημένο αυγό.
- Δημιούργησε τη ζύμη
Κάνε μια λακκουβίτσα στο μείγμα του αλευριού και ρίξε μέσα το ζεστό μείγμα γάλακτος. Ανακάτεψε με ξύλινη κουτάλα μέχρι να σχηματιστεί μια μπάλα ζύμης.
- Ζύμωσε
Άπλωσε ελαφρά αλεύρι στον πάγκο και ζύμωσε για περίπου 5 λεπτά μέχρι η ζύμη να γίνει λεία και ελαστική. Πρόσθεσε τα αποξηραμένα φρούτα και ζύμωσε απαλά μέχρι να απλωθούν ομοιόμορφα.
- Άφησε να φουσκώσει
Τοποθέτησε τη ζύμη σε λαδωμένο μπολ, σκέπασε με μεμβράνη αλειμμένη με λάδι και άφησέ τη σε ζεστό σημείο για 1½ ώρα ή μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.
- Διαμόρφωσε τα teacakes
Ζύμωσε απαλά τη ζύμη, χώρισέ τη σε 6 κομμάτια και πλάσε τα σε μπάλες. Με τον πλάστη, άνοιξε κάθε μία σε δίσκο πάχους 1 εκ. και τοποθέτησέ τα σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Κάλυψέ τα και άφησέ τα να φουσκώσουν ξανά για 45 λεπτά.
- Ψήσε
Προθέρμανε τον φούρνο στους 190°C. Ψήσε τα teacakes για 15–18 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν όμορφα και να φουσκώσουν.
- Σέρβιρε
Απόλαυσέ τα ζεστά ή άφησέ τα να κρυώσουν σε σχάρα. Μπορείς να τα ψήσεις ελαφρά στην τοστιέρα και να τα αλείψεις με βούτυρο για απόλυτη απόλαυση.
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
