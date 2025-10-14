Αν ψάχνεις ένα εντυπωσιακό γλυκό που ετοιμάζεται με ελάχιστα υλικά και έχει αυτή τη χαρακτηριστική τραγανή, αφρώδη υφή, τότε η cinder toffee είναι αυτό που χρειάζεσαι! Με ζάχαρη, σιρόπι και λίγη μαγειρική σόδα, δημιουργείται ένα μαγικό αποτέλεσμα που μπορείς να απολαύσεις σκέτο, να το βουτήξεις σε σοκολάτα ή να το θρυμματίσεις πάνω από παγωτό.

Υλικά

350 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

175 γρ. χρυσό σιρόπι (golden syrup)

2 κ.γ. μαγειρική σόδα

200 γρ. κουβερτούρα ή σταγόνες σοκολάτας γάλακτος (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Προετοίμασε το ταψί: Στρώσε ένα ταψί 20×30 εκ. με αντικολλητικό χαρτί. Ζέστανε τη ζάχαρη και το σιρόπι: Ρίξε τα δύο υλικά σε μια βαθιά κατσαρόλα και άφησέ τα σε μέτρια φωτιά. Ανακίνησε απαλά την κατσαρόλα για να λιώσει η ζάχαρη — χωρίς να ανακατεύεις με κουτάλι, γιατί μπορεί να κρυσταλλώσει. Έλεγξε τη θερμοκρασία: Τοποθέτησε θερμόμετρο ζάχαρης και όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 146°C, απομάκρυνε αμέσως από τη φωτιά. Πρόσθεσε τη σόδα: Με προσοχή (φοράς γάντια ή γάντια φούρνου), ρίξε τη μαγειρική σόδα και ανακάτεψε γρήγορα. Το μείγμα θα αφρίσει και θα φουσκώσει αμέσως — αυτό είναι το μαγικό σημείο! Άφησέ το να σταθεροποιηθεί: Ρίξε το μείγμα προσεκτικά στο ταψί και άφησέ το να σταθεροποιηθεί για περίπου 2 ώρες. Σπάσε σε κομμάτια: Μόλις σκληρύνει, βγάλε το χαρτί και χτύπησε απαλά με έναν πλάστη για να το σπάσεις σε κομμάτια.

Extra ιδέα

Αν θέλεις, λιώσε τη σοκολάτα σε φούρνο μικροκυμάτων (1 λεπτό + 30 δευτερόλεπτα ακόμη) και βούτηξε τη μία πλευρά κάθε κομματιού μέσα. Άφησέ τα σε λαδόκολλα μέχρι να στεγνώσουν.

Φύλαξέ τα σε αεροστεγές δοχείο — αν, φυσικά, σου μείνουν!

Καλή απόλαυση!