Αν θες να φτιάξεις μια γρήγορη αλλά πεντανόστιμη πίτσα στο σπίτι, αυτή η συνταγή είναι ό,τι πρέπει! Χωρίς περίπλοκες διαδικασίες και με απλά υλικά, θα έχεις στο τραπέζι σου ζεστή, αφράτη βάση με λιωμένο τυρί και αρωματική σάλτσα ντομάτας.

Υλικά

Για τη σάλτσα

400γρ. ψιλοκομμένες ντομάτες (κονσέρβα)

1 κ.γ. ξερά μυρωδικά (π.χ. ρίγανη, θυμάρι, βασιλικός) + λίγη έξτρα για το σερβίρισμα

2 πρέζες ζάχαρη

1 σκελίδα σκόρδο

200γρ. μοτσαρέλα ή άλλο τυρί της επιλογής σου, σε κομματάκια

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για τη ζύμη

300γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, + λίγο για το άνοιγμα

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

½ κ.γ. αλάτι

300γρ. στραγγιστό γιαούρτι

Εκτέλεση

Προθέρμανε τον φούρνο στους 220°C (200°C στον αέρα) και βάλε μέσα δύο ταψιά να κάψουν. Η σάλτσα: Σε κατσαρολάκι βάλε τις ντομάτες, τα μυρωδικά και τη ζάχαρη. Τρίψε μέσα το σκόρδο και σιγόβρασε για 10 λεπτά μέχρι να δέσει. Αλατοπιπέρωσε και άφησε τη σάλτσα να κρυώσει λίγο. Η ζύμη: Σε μπολ βάλε το αλεύρι, το μπέικιν και το αλάτι. Κάνε μια λακουβίτσα στη μέση, ρίξε το γιαούρτι και ανακάτεψε με πιρούνι. Μόλις αρχίσει να σχηματίζεται ζύμη, ζύμωσε σε αλευρωμένη επιφάνεια μέχρι να γίνει λεία μπάλα. Χώρισέ τη σε 4 κομμάτια και άνοιξέ τα σε λεπτούς δίσκους. Πρώτο ψήσιμο: Βγάλε προσεκτικά τα καυτά ταψιά και άπλωσε πάνω τις βάσεις. Ψήσε για 3-4 λεπτά μέχρι να αρχίσουν να φουσκώνουν. Γέμισμα: Γύρισε ανάποδα τις βάσεις, άπλωσε σάλτσα και μοίρασε τη μοτσαρέλα. Ρίξε λίγο πιπέρι και λίγη έξτρα ρίγανη. Τελικό ψήσιμο: Ξαναβάλε στον φούρνο για 5 λεπτά, μέχρι οι βάσεις να είναι τραγανές και το τυρί να λιώνει λαχταριστά.

Κόψε σε κομμάτια, σερβίρισε ζεστή και απόλαυσε μια σπιτική πίτσα που φτιάχνεται πιο γρήγορα από το delivery!

Καλή απόλαυση!