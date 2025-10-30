Τέλειο Halloween snack για μικρούς και μεγάλους! Αυτές οι μικροσκοπικές ψητές πατατούλες θα ήταν σκέτα χαριτωμένες — αν δεν ήταν γεμισμένες με ένα… ανατριχιαστικό ματάκι! Ένα σνακ που θα εντυπωσιάσει σε κάθε Halloween πάρτι, είτε το ετοιμάζεις για παιδιά είτε για φίλους που λατρεύουν τις παιχνιδιάρικες ιδέες στην κουζίνα.

Υλικά

16 μικρές πατάτες

1 κ.γ. ελαιόλαδο

Λίγο αλάτι

5 κ.σ. μαγιονέζα

4 κ.σ. κέτσαπ ή 2 κ.σ. rose harissa

150 γρ. μπαλάκια μοτσαρέλας (16 τεμάχια)

8 πράσινες ελιές χωρίς κουκούτσι, κομμένες στη μέση οριζόντια

8 μαύρες ελιές χωρίς κουκούτσι

Εκτέλεση

Προθέρμανε τον φούρνο στους 200°C (180°C στον αέρα). Τοποθέτησε τις μικρές πατάτες σε ένα ρηχό ταψί. Πρόσθεσε το ελαιόλαδο και μια πρέζα αλάτι, ανακάτεψε ώστε να καλυφθούν ομοιόμορφα. Ψήσε για 30–40 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν εξωτερικά και να είναι αφράτες μέσα. Άφησέ τες να κρυώσουν ελαφρώς. Ανακάτεψε τη μαγιονέζα με την κέτσαπ (ή τη harissa) σε ένα μπολ, για να φτιάξεις τη σάλτσα. Κόψε ένα σταυρό στην κορυφή κάθε πατάτας χωρίς να την κόψεις εντελώς. Πίεσε ελαφρά να ανοίξει και βάλε ένα κουταλάκι από το μείγμα μαγιονέζας στο κέντρο. Φτιάξε τα “μάτια”: Κόψε μια μικρή τρύπα στο κέντρο κάθε μπαλίτσας μοτσαρέλας. Βάλε μισή πράσινη ελιά με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω. Στη συνέχεια, πρόσθεσε ένα μικρό δισκάκι από τη μαύρη ελιά στο κέντρο — σαν κόρη του ματιού. Τοποθέτησε τα “μάτια” πάνω στις γεμισμένες πατάτες και σέρβιρε αμέσως!

Αποτέλεσμα; Ένα πιάτο τόσο νόστιμο όσο και… ανατριχιαστικά διασκεδαστικό!

Καλή απόλαυση!