Υπάρχει καλύτερη εποχή από αυτή που διανύουμε τώρα; Τα πρώτα λαμπάκια έχουν ήδη ανάψει στην πόλη, η διάθεση αλλάζει, και το πρόγραμμά μας αρχίζει σιγά-σιγά να γεμίζει με καλέσματα, εξόδους και την γλυκιά προσμονή των Χριστουγέννων. Φυσικά, κάπου ανάμεσα στα ψώνια για δώρα και τον προγραμματισμό για τις γιορτές, ίσως να έχεις παρατηρήσει κι εσύ ότι αυτή είναι η στιγμή που θέλεις μια μικρή (ή και μεγάλη) ανανέωση. Άλλωστε, οι γιορτές είναι συνυφασμένες με τις αναμνήσεις, τα γέλια με την παρέα, τα οικογενειακά τραπέζια και εκείνα τα αυθόρμητα stories που θέλεις να κρατήσεις για πάντα. Για να γίνουν όμως όλα αυτά σωστά, χρειάζεσαι και το κατάλληλο εργαλείο. Για αυτό ακριβώς όμως υπάρχει το moto g35 5G κινητό, για να σου «λύσει τα χέρια». Αυτό το smartphone είναι το απόλυτο lifestyle accessory που έλειπε από την καθημερινότητά σου, κι αν αναρωτιέσαι γιατί… απλά διάβασε παρακάτω!

Εικόνα που μαγνητίζει, όπου κι αν είσαι

Κάνεις βόλτα στην πόλη για τα ψώνια των ημερών, ήλιος (ναι, ακόμα έχουμε!) και θέλεις να τσεκάρεις τον χάρτη ή να δεις ένα βίντεο που μόλις σου έστειλε η κολλητή σου. Με το Display Color Boost, η οθόνη του moto g35 5G προσαρμόζεται μαγικά. Αποκτάς καθαρή και φωτεινή προβολή ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους, με τα χρώματα να δείχνουν άψογα και τα πάντα να είναι ευδιάκριτα.

Φωτογραφίες… χωρίς photobombers!

Εδώ σε θέλω! Πόσες φορές έβγαλες την τέλεια χριστουγεννιάτικη φωτογραφία, αλλά στο φόντο φαινόταν κάτι άσχετο που χαλούσε την αισθητική; Με το Google Photos και το εργαλείο Magic Eraser, μπορείς να αφαιρέσεις τους ανεπιθύμητους περισπασμούς με μερικά μόνο taps. Μάλιστα, με το Camouflage, μπορείς να αλλάξεις ακόμα και το χρώμα των αντικειμένων για να δένουν αρμονικά με την εικόνα σου. Και το καλύτερο; Όλα αποθηκεύονται αυτόματα και οργανώνονται, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

Ταχύτητα και χώρος για τα πάντα

Βέβαια, επειδή η ζωή τρέχει, και ειδικά στις γιορτές τρέχει πιο γρήγορα, χρειάζεσαι ταχύτητα. Όμως, με το moto g35 5G, απελευθερώνεις απίστευτες ταχύτητες 5G χάρη στον οκταπύρηνο επεξεργαστή του. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι ανεβάζεις stories και βίντεο στο δευτερόλεπτο! Και μην αγχώνεσαι για το πού θα χωρέσουν όλα αυτά. Με ενσωματωμένο χώρο αποθήκευσης 256 GB, χωράνε όλες οι φωτογραφίες, οι ταινίες και οι εφαρμογές σου χωρίς να χρειαστεί να σβήσεις τίποτα.

Ασφάλεια και ευκολία… στο χέρι σου

Προφανώς και οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, κι έτσι το moto g35 5G σκέφτεται και την ασφάλειά σου. Με το Moto Secure, έχεις προστασία για τις ευαίσθητες εφαρμογές σου, ενώ αν το κινητό πέσει στα χέρια των μικρών μας φίλων, κλασικό φαινόμενο στα οικογενειακά τραπέζια, το Family Space σου επιτρέπει να περιορίσεις την πρόσβαση και να δημιουργήσεις ειδικά προφίλ για παιχνίδι. Επίσης, για να μην χάνεις ούτε στιγμή, το ξεκλείδωμα γίνεται αστραπιαία είτε με το δακτυλικό αποτύπωμα είτε με μια ματιά στην κάμερα. Όσο για την μπαταρία; Με τα 5000 mAh, ξεχνάς τον φορτιστή και απολαμβάνεις ατελείωτες ώρες χρήσης και το κεφάλι σου ήσυχο!

Κάτι μου λέει ότι όλα αυτά θα ήθελες να είναι δικά σου, ειδικά όταν μπορείς να τα έχεις σε μια πολύ όμορφη συσκευή στο Midnight Black χρώμα που είναι κλασσικό αλλά πάντα κομψό και διαχρονικό! Επειδή όμως τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και επειδή θέλουμε φέτος να παίξουμε εμείς τον ρόλο του Άγιου Βασίλη για εσένα, αποφασίσαμε να σου κάνουμε το καλύτερο δώρο! Σε συνεργασία με τη Motorola, δίνουμε την ευκαιρία σε έναν υπερτυχερό να κερδίσει το φανταστικό moto g35 5G και να μπει στο 2026 με τον αέρα της τεχνολογίας.

Για να λάβεις μέρος ακολούθησε τα παρακάτω απλά βήματα:

Follow απαραιτήτως τη σελίδα της @motorolagr στο Instagram (εκεί θα μαθαίνεις πάντα τα πιο hot νέα!). Comment κάτω από το άρθρο (υποχρεωτικό το σχόλιο κάτω από το άρθρο) Like στη σελίδα μας στο facebook και Instagram

Ο Διαγωνισμός θα ισχύει μέχρι και την Τετάρτη 10/12/2025!

Εσύ ακόμα να λάβεις μέρος; Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς (και τους γρήγορους)! Πάρε μέρος τώρα και ποιος ξέρει; Μπορεί φέτος το δώρο κάτω από το δέντρο να είναι το δικό μας!

Καλή επιτυχία!!!