Όμορφο πράγμα ο έρωτας, δεν συμφωνείς; Τι γίνεται όμως όταν σου λέει ραντεβού σε μια ώρα σπίτι μου για ταινία και εσύ είσαι με το μαλλί κοτσίδι που πετάει και τη φαρδιά λερωμένη από καφέ μπλούζα; Πρέπει να μεταμορφωθείς και έχεις μόνο μια ώρα. Θα τα καταφέρεις; Ο χρόνος ξεκινάει αντίστροφα.

59 λεπτά

Άναψε τον θερμοσίφωνα γιατί με τέτοιο καιρό σίγουρα δεν θα έχεις ζεστό νερό και θα κρυώσεις. Παράλληλα ψάξε να βρεις τι ρούχα θα φορέσεις. Ένα τζιν και ένα tshirt είναι αρκετά. Έτσι αν προκύψει και κάποια αναπάντεχη βόλτα θα είσαι τέλεια ντυμένη. Αν μάλιστα θες να του κεντρίσεις το ενδιαφέρον τότε ντύσου οικολογικά.Η Bershka σχεδίασε σύμφωνα με αυτό το κριτήριο βιωσιμότητας πολλές προτάσεις που μπορούμε να βρούμε σε μερικές από τις υπάρχουσες κολεξιόν για τη γυναίκα και τον άνδρα, και όλες ξεχωρίζουν χάρις στην ετικέτα Join Life. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν denim προτάσεις σε μοντέρνες γραμμές, μπλούζες basic και με στάμπες, φούτερ, ολόσωμες φόρμες και φορέματα. Η σύνθεση όλων αυτών των ρούχων ποικίλει ανάλογα με το είδος τους, αλλά έχουν χρησιμοποιηθεί διαφορετικά υλικά και υφάσματα, όπως για παράδειγμα οργανικό βαμβάκι, ανακυκλωμένο βαμβάκι, better cotton, TENCEL™ και Lyocell.

50 λεπτά

Το μπάνιο σου είναι έτοιμο και ήρθε η ώρα να το απολαύσεις. Μη ξεχάσεις μετά το λούσιμο και κατά την ώρα του styling να χρησιμοποιήσεις τη νέα mousse OSiS+ Fab Foam. Πρόκειται για μια κλασική mousse κρατήματος για αποτελέσματα με υπέροχη υφή, ιδανικό για beach volume looks. Σου χαρίζει στο λεπτό ευέλικτο κράτημα, φυσική λάμψη, προστατεύει ενάντια στη φθορά από το πιστολάκι και χαρίζει τέλειο για φινίρισμα με μεγάλη στρογγυλή βούρτσα και πιστολάκι.

30 λεπτά

Ήρθε επιτέλους η ώρα να αρχίσεις να ντύνεσαι. Μη ξεχάσεις να απλώσεις το νέο υπέροχο κρεμώδες, απολαυστικό βούτυρο σώματος PASSION είναι εμπλουτισμένο με δραστικά εκχυλίσματα από βαλσαμόχορτο, και αγγούρι, τα οποία καταπραϋνουν και προστατεύουν από τη γήρανση.Το βαλσαμόχορτο είναι γνωστό από την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές του ιδιότητες, ενώ λέγεται πως οι Σπαρτιάτες το χρησιμοποιούσαν για να επουλώσουν τις πληγές τους μετά τη μάχη. Το αγγούρι δρά τονωτικά, και είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικές, μαλακτικές και ενυδατικές ιδιότητες, χάρη στο συνδυασμό βιταμινών C και B1, ιχνοστοιχείων, σακχάρων και καροτενίων που περιέχει. Η δύναμη της σειράς Passion συμπληρώνεται από την σεντέλα, ένα βότανο με ισχυρή δράση κατά της καταστροφής του κολλαγόνου.

25 λεπτά

Ήρθε η ώρα του μακιγιάζ, μη ξεχνάς θα είστε σπίτι οπότε αυτό θέλει προσοχή. Ευτυχώς η Avon έχει προβλέψει για αυτό και παρουσιάζει τη νέα συλλογή True Colour Luminous Velvet. Εμπλουτισμένη με χρωστικές ουσίες που αιχμαλωτίζουν και αντανακλούν το φως, αξιοποιεί πλήρως το φυσικό σχήμα των χειλιών, τονίζοντας με μια διακριτική λάμψη, ενώ αφήνει εξαιρετικά βελούδινο και κρεμώδες αποτέλεσμα.Διαθέσιμα σε ουδέτερες μπεζ και ροζ έως φωτεινές μωβ, καφέ και κόκκινες αποχρώσεις, τα κραγιόν True Colour Luminous Velvet θα σε εντυπωσιάσουν με την εύκολη εφαρμογή τους, καθώς το χρώμα απλώνεται ομαλά, χωρίς να ξεφλουδίζει, να ξεραίνεται ή να σπάει. Αποτέλεσμα; Ματ χείλη, τόσο απαλά και μεταξένια, σα να είναι από βελούδο!

20 λεπτά

Ήρθε η ώρα να φύγεις. Εγώ θα σου ευχηθώ να περάσεις υπέροχα και θα σου πω να σταματήσεις οπωσδήποτε σε ένα περίπτερο για να προμηθευτείς τα απαραίτητα σνακς. Πάντως,τώρα που σε καλεί σπίτι του, θεωρείται σχέση, έτσι δεν είναι; Ε μήπως να αρχίσετε καμμία σειρά καλύτερα;

