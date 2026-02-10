Υπάρχουν πιάτα που δεν φωνάζουν αλλά ψιθυρίζουν. Αυτή η συνταγή ανήκει σε εκείνη την κατηγορία. Οι ταλιατέλες συναντούν τα μανιτάρια πλευρώτους και μια διακριτική κρέμα φουντουκιού που δεν κλέβει την παράσταση αλλά δένει τα πάντα με τρόπο απαλό και ζεστό. Είναι μια μακαρονάδα διαφορετική, ιδανική για μέρες που θέλεις κάτι ιδιαίτερο χωρίς να μπεις σε περίπλοκες διαδικασίες.

Υλικά:

200 γρ. ταλιατέλες

200 γρ. μανιτάρια πλευρώτους

2 κουταλιές της σούπας κρέμα φουντουκιού χωρίς ζάχαρη

1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

100 ml φυτική κρέμα ή κρέμα γάλακτος

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Λίγο θυμάρι ή φρέσκο μαϊντανό για το τέλος

Εκτέλεση:

Βράζεις τις ταλιατέλες σε άφθονο αλατισμένο νερό και κρατάς μισό φλιτζάνι από το νερό τους πριν τις σουρώσεις.

Σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνεις το ελαιόλαδο και σοτάρεις το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτεις το σκόρδο και αμέσως μετά τα μανιτάρια πλευρώτους κομμένα σε λωρίδες. Τα αφήνεις να πάρουν χρώμα και να βγάλουν τα αρώματά τους.

Χαμηλώνεις τη φωτιά και προσθέτεις την κρέμα φουντουκιού και την κρέμα γάλακτος. Ανακατεύεις απαλά μέχρι να δημιουργηθεί μια βελούδινη σάλτσα. Αν χρειαστεί ρίχνεις λίγο από το νερό των ζυμαρικών για πιο ωραία υφή.

Ρίχνεις τις ταλιατέλες μέσα στο τηγάνι, αλατοπιπερώνεις και ανακατεύεις ώστε να καλυφθούν καλά από τη σάλτσα. Πασπαλίζεις με θυμάρι ή μαϊντανό και σερβίρεις αμέσως.

Μικρό tip που κάνει τη διαφορά

Αν θέλεις πιο έντονο άρωμα, μπορείς να καβουρδίσεις ελαφρά λίγα ψιλοκομμένα φουντούκια και να τα προσθέσεις στο τέλος. Δίνουν υφή και μια ωραία αντίθεση χωρίς να βαραίνουν το πιάτο.

Καλή απόλαυση!