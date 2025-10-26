Αυτή η κλασική αμερικάνικη πίτα κολοκύθας είναι ιδανική για τα φθινοπωρινά απογεύματα. Με πλούσια, αρωματική γέμιση και τραγανή ζύμη με καστανή ζάχαρη, θα γεμίσει το σπίτι με άρωμα κανέλας και γιορτής!

Υλικά

Για τη ζύμη με καστανή ζάχαρη:

250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, συν λίγο επιπλέον για το άνοιγμα

150 γρ. βούτυρο αγελάδος, παγωμένο και κομμένο σε κυβάκια

2 κ.σ. καστανή ζάχαρη

2 κρόκοι αυγών

2 κ.σ. παγωμένο νερό

2 κ.γ. χυμό λεμονιού

1 κ.σ. γάλα

1 κ.σ. λευκή ζάχαρη

Μια πρέζα αλάτι

Για τη γέμιση:

425 γρ. πουρές κολοκύθας (σε κονσέρβα ή σπιτικός)

2 αυγά

2 κρόκοι αυγών

125 γρ. καστανή ζάχαρη

2 κ.σ. σιρόπι σφενδάμου (maple syrup)

150 ml κρέμα γάλακτος

1 κ.σ. αλεύρι

1 κ.γ. μείγμα μπαχαρικών (κανέλα, γαρύφαλλο, μοσχοκάρυδο)

1 κ.γ. πάστα βανίλιας

Μια πρέζα αλάτι

Για το σερβίρισμα:

Φρέσκια σαντιγί

Εκτέλεση

Ετοιμάζεις τη ζύμη: Σε ένα μεγάλο μπολ, βάζεις το αλεύρι και μια πρέζα αλάτι. Προσθέτεις το βούτυρο και, με ένα μαχαίρι ή τα δάχτυλα, το τρίβεις μέχρι να σχηματιστούν ψιχουλάκια. Ρίχνεις τη ζάχαρη και ανακατεύεις. Κάνεις μια λακκούβα στο κέντρο και προσθέτεις τους κρόκους, το νερό και τον χυμό λεμονιού. Ανακατεύεις με το μαχαίρι μέχρι να ενωθούν τα υλικά και πλάθεις ελαφρά σε μπάλα. Τυλίγεις σε μεμβράνη και αφήνεις στο ψυγείο για 2 ώρες. Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C (160°C αέρα). Κόβεις το ¼ της ζύμης και το κρατάς για διακόσμηση. Ανοίγεις το υπόλοιπο κομμάτι σε φύλλο πάχους περίπου 2-3 χιλ. και το τοποθετείς σε ταρτιέρα 20 εκ. Κόβεις τα περισσεύματα, τρυπάς τη βάση με πιρούνι και βάζεις στο ψυγείο για 20 λεπτά. Στρώνεις αντικολλητικό χαρτί πάνω στη ζύμη, γεμίζεις με φασόλια ή ρύζι και ψήνεις για 20 λεπτά. Αφαιρείς τα φασόλια και συνεχίζεις το ψήσιμο για 4 λεπτά ακόμα. Ετοιμάζεις τη γέμιση: Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπάς όλα τα υλικά μέχρι να γίνουν λεία κρέμα. Διακόσμηση: Με το κομμάτι της ζύμης που κράτησες, κόβεις φύλλα (ή όποιο σχήμα θέλεις) και τα τοποθετείς γύρω από την άκρη της τάρτας. Τα αλείφεις με λίγο γάλα και πασπαλίζεις με λευκή ζάχαρη. Ρίχνεις τη γέμιση μέσα στη βάση και ψήνεις για 25–30 λεπτά, μέχρι να σταθεροποιηθεί αλλά να έχει μια ελαφριά «δόνηση» στο κέντρο. Αφήνεις να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου και σερβίρεις με φρέσκια σαντιγί.

Αυτή η τάρτα είναι η τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο τραγανό και το βελούδινο — με γεύση που θυμίζει φθινόπωρο, παρέα και χαμόγελα.

Καλή απόλαυση!