Αν λατρεύεις τα γλυκά που συνδυάζουν φρούτα και σοκολάτα, αυτή η τάρτα είναι ό,τι πιο ακαταμάχητο μπορείς να φτιάξεις. Με τραγανή σφολιάτα, ζουμερά αχλάδια και ένα αφράτο, αρωματικό μείγμα αμυγδάλου και σοκολάτας, είναι το ιδανικό επιδόρπιο για ένα κυριακάτικο τραπέζι ή για να συνοδεύσει τον καφέ σου.
Διάβασε τη συνταγή στο coolhome.gr
Καλή απόλαυση!
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply