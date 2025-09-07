Αν αγαπάς τα πιάτα που θυμίζουν παλιές γεύσεις και παραδοσιακή κουζίνα, τότε αυτή η τερίνα με κυνήγι είναι ό,τι πρέπει για εσένα. Ένα εκλεκτό μείγμα από διάφορα κρέατα, συκωτάκια και αρωματικά βότανα, που συνδυάζονται σε στρώσεις και ψήνονται αργά στο φούρνο μέχρι να δέσουν σε ένα πεντανόστιμο αποτέλεσμα.

Υλικά

Για το κυνήγι (συνολικά περίπου 1 κιλό):

Στήθη από φασιανό (κατά προτίμηση κρεμασμένα για 5 μέρες)

Στήθη από περιστέρι

Στήθη πάπιας ή άλλου πουλιού του βουνού

Σέλα και μπούτι λαγού ή κουνελιού, χωρίς κόκκαλο

Φιλετάκια από ελάφι (από το πόδι ή το φιλέτο)

Λάδι ή λίπος για το τηγάνισμα

Για τον κιμά (forcemeat):

500 γρ. λουκάνικο (κιμάς λουκάνικου)

Τα συκωτάκια από όλα τα κυνήγια, ψιλοκομμένα

2 χούφτες ψίχα ψωμιού

1 αυγό

3 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο

Μερικά κλωνάρια θυμάρι (μόνο τα φύλλα)

5–6 μούρα αρκεύθου (κοπανισμένα σε γουδί)

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

Μια «πιτσιλιά» μπράντι

Μια «πιτσιλιά» κόκκινο κρασί

Αλάτι και πιπέρι

Για την επένδυση:

300 γρ. μπέικον σε φέτες (λιωμένες με την πίσω πλευρά του μαχαιριού για να γίνουν λεπτές)

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακάτεψε τον κιμά λουκάνικου με τα συκωτάκια. Πρόσθεσε την ψίχα ψωμιού, το αυγό, τα μυρωδικά, τον άρκευθο, το σκόρδο, το κρασί και το μπράντι. Αλάτισε, πιπέρωσε και ζύμωσε καλά με τα χέρια. Κόψε τα κομμάτια από το κυνήγι σε λωρίδες, περίπου δύο δάχτυλα πάχος. Σόταρε τα κομμάτια σε λίγο λάδι ή λίπος μέχρι να ροδίσουν όμορφα. Στρώσε το μπέικον στον πάτο και τα πλαϊνά μιας φόρμας για τερίνα ή μιας μακρόστενης φόρμας για κέικ. Βάλε μια στρώση από το μείγμα του κιμά, μετά μια στρώση από κρέας. Επανάλαβε ώσπου να γεμίσει η φόρμα, τελειώνοντας με κιμά. Σκέπασε με το μπέικον που εξέχει και κάλυψε με αλουμινόχαρτο (ή το καπάκι, αν υπάρχει). Βάλε τη φόρμα σε ταψί με ζεστό νερό (μπεν μαρί) και ψήσε στους 160°C για 1½–2 ώρες. Έλεγξε με μια βελόνα – αν δεν βγαίνει καυτή, θέλει κι άλλο χρόνο. Μόλις βγει, πίεσε την τερίνα με ένα βάρος (ξύλο ή ένα άλλο σκεύος με κάτι βαρύ μέσα) και άφησέ τη να κρυώσει καλά, ιδανικά όλη τη νύχτα.

Σερβίρισμα

Κόψε χοντρές φέτες με κοφτερό μαχαίρι και σέρβιρέ τις με πράσινη σαλάτα, μια γλυκόξινη μαρμελάδα ή chutney και ζεστή, τραγανή φρυγανισμένη φέτα ψωμί. Ένα ποτήρι κόκκινο κρασί θα απογειώσει το γεύμα σου!

Καλή απόλαυση!