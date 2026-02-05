Η ανάγκη μας για αποφόρτιση και μια γερή δόση αυθόρμητου γέλιου είναι ίσως το πιο ουσιαστικό δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας μετά από μια απαιτητική εβδομάδα. Το θέατρο έχει αυτή τη μοναδική ικανότητα να μας παρασύρει σε κόσμους όπου το παράλογο γίνεται καθημερινότητα και οι ανατροπές μάς θυμίζουν πως η ζωή είναι πολύ μικρή για να την παίρνουμε συνεχώς στα σοβαρά. Οι φετινές επιλογές στις κωμικές σκηνές υπόσχονται ακριβώς αυτό το συναίσθημα της απελευθέρωσης μέσα από ιστορίες που ακροβατούν ανάμεσα στο μυστήριο και την απόλυτη καταστροφή.

Ο επιθεωρητής Ντρέικ και ο αρχιφύλακας Πλοντ προσπαθούν να διαλευκάνουν μια φαινομενικά απλή υπόθεση δολοφονίας, στο γεμάτο ανατροπές έργο που παντρεύει τη σάτιρα με το μυστήριο. Όταν ο μεγιστάνας του πετρελαίου Τζον Τζόνσον βρίσκεται καρφωμένος με ένα τεράστιο σπαθί στην πλάτη του, μοιάζει με μια απλή υπόθεση δολοφονίας. Αλλά τα πράγματα στον κόσμο του θρυλικού επιθεωρητή δεν είναι ποτέ όπως φαίνονται. Γιατί ο Τζόνσον ήταν μεταμφιεσμένος σε γυναίκα; Γιατί είχε φάει μια χελώνα; Γιατί όλες οι γυναίκες στο σπίτι μοιάζουν ίδιες; Πόσο κινδυνεύει η ζωή τους;

Στο σπαρταριστό έργο του Γ. Καπουτζίδη που είναι αφιερωμένο στη μεγαλειώδη ελληνική ικανότητα να μπλέκουμε σε κωμικοτραγικές καταστάσεις, η περίφημη Καρυάτιδα επιστρέφει από το Βρετανικό Μουσείο με μια υποδοχή «σκέτη κωμωδία». Σαν άλλη αγαπημένη φίλη, θεία, χαμένη ξαδέρφη από το εξωτερικό, την περιμένει όλη η χώρα με τεράστια προσμονή. Η υποδοχή της, όμως, δεν θα είναι όπως τη φανταστήκαμε, όπως τη σχεδιάσαμε, όπως τη ονειρευτήκαμε.

Στην βραβευμένη κωμωδία που έχει παιχτεί σε περισσότερες από τριάντα χώρες ανά τον κόσμο, ένας θίασος επιχειρεί να ανεβάσει μια παράσταση με ξεκαρδιστικά αποτελέσματα. Έξι φιλόδοξοι ηθοποιοί και δυο φιλότιμοι τεχνικοί κάνουν τα πάντα για να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η πρεμιέρα του έργου που ετοιμάζουν. Παρά τις συνεχείς προσπάθειές τους όμως, η τύχη φαίνεται να μην είναι με το μέρος τους και οι απρόβλεπτες καταστάσεις διαδέχονται η μία την άλλη, δημιουργώντας μία σειρά από ανατρεπτικές, τραγελαφικές καταστάσεις.