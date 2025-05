«This Smells Like My Vagina»: Το viral κερί της Γκουίνεθ Πάλτροου που σπάει κάθε ταμπού

Η Γκουίνεθ Πάλτροου υπερασπίστηκε ανοιχτά το διάσημο και άκρως προκλητικό κερί της Goop με την ονομασία «This Smells Like My Vagina», κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Mindvalley Manifesting Summit 2025 στο Λος Άντζελες. Το προϊόν, που έκανε τον γύρο του διαδικτύου και προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, ξεκίνησε — όπως εξήγησε η ίδια — ως αστείο μεταξύ εκείνης και του αρωματοποιού Douglas Little.

«Μύρισα ένα άρωμα και είπα “Αυτό μυρίζει σαν… ξέρεις”. Και γελάσαμε. Και τότε εκείνος μου είπε: “Πρέπει να το κάνουμε κερί και να το ανεβάσουμε στο site”», είπε η 52χρονη ηθοποιός. «Και έτσι έγινε. Και μετά… το Ίντερνετ “έσπασε” ξανά.»

Η Πάλτροου κράτησε το προϊόν στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Goop, παρά τον σάλο, τονίζοντας πως πίσω από το concept υπήρχε ένα βαθύτερο μήνυμα. «Οι γυναίκες μεγαλώνουμε με την ιδέα ότι πρέπει να ντρεπόμαστε για τη σεξουαλικότητά μας. Ήθελα να στείλω ένα punk rock μήνυμα: “Είμαστε όμορφες, είμαστε υπέροχες και… άι στο καλό!”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το κερί, που έχει πλέον αποσυρθεί, περιείχε αρώματα γερανιού, περγαμόντου, ροδοπέταλων Δαμασκού, κέδρου και ambrette seed. Σήμερα πωλείται σε μεταπωλητές για πάνω από $400.

Μετά την επιτυχία, η Γκουίνεθ Παλτροού κυκλοφόρησε επίσης τα «This Smells Like My Orgasm» και «This Smells Like My Prenup». Το 2022, λάνσαρε το «Hands Off My Vagina», με άρωμα καρύδας, βανίλιας και ροδοπέταλων, για να τιμήσει την επέτειο της απόφασης Roe v. Wade, δωρίζοντας $25 ανά τεμάχιο στο ACLU για την αναπαραγωγική ελευθερία.