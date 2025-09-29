Ο Θοδωρής Φέρρης βρέθηκε μπροστά σε μια ξεκαρδιστική έκπληξη κατά τη διάρκεια συναυλίας του, όταν ένας θαυμαστής αποφάσισε να του χαρίσει… ένα μπουκάλι υγρό πιάτων με το όνομά του!

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral στο TikTok, με τον τραγουδιστή να εμφανίζεται στη σκηνή κρατώντας μια χάρτινη σακούλα. Όταν ανακάλυψε το περιεχόμενό της, δεν μπόρεσε να κρύψει την έκπληξη και το γέλιο του. «Παιδιά, κοιτάξτε τι μου έφερε αυτός εδώ», είπε δείχνοντας στο κοινό το δώρο.

Μέσα από τη σακούλα έβγαλε ένα μπουκάλι γνωστής μάρκας, το οποίο όμως είχε μια… ιδιαίτερη πινελιά: ο θαυμαστής είχε κολλήσει πάνω στην ετικέτα φωτογραφία του Φέρρη και είχε γράψει «Θοδωρής Fairys». Η ατάκα του τραγουδιστή «Δεν πάμε καλά. Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος» έκανε το κοινό να ξεσπάσει σε γέλια, με τον ίδιο να συνεχίζει το πρόγραμμα σε άκρως κεφάτη διάθεση.