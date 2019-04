Φέτος, πρέπει να σκεφτείς κυριολεκτικά out of the box για να βρεις ένα super δώρο για τη γιορτή της Μητέρας. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι ακριβό απλά να το κάνεις με την καρδιά σου προκειμένου να της δείξεις πόσο πολύ την αγαπάς. Εμείς, βρήκαμε τα καλύτερα δώρα για να διαλέξεις.

Κόσμημα

Εμπνευσμένη από την καρδιά της άνοιξης, η νέα συλλογή “Pandora Garden”, είναι υπέροχη! Στη συλλογή πρωταγωνιστούν διαχρονικά σύμβολα τύχης και ελευθερίας από μέταλλα υψηλής ποιότητας όπως δροσερό ασήμι, ρομαντικό Pandora Rose και λαμπερό Pandora Shine.ν Η εντυπωσιακή συλλογή “Pandora Garden” προκαλεί τις γυναίκες να εκφράσουν τη θηλυκότητά τους μέσα από όμορφα κοσμήματα που αντιπροσωπεύουν την ανοιξιάτικη φύση! Μοναδικά σύμβολα όπως η λαμπερή πεταλούδα, το τυχερό τριφύλλι, η παιχνιδιάρικη πασχαλίτσα και τα τρυφερά λουλούδια, με πέτρες και σμάλτο σε υπέροχες αποχρώσεις, αντικατοπτρίζουν την πολύπλευρη φύση των γυναικών, επιτρέποντάς τους έτσι να πειραματιστούν και να εξερευνήσουν τη δημιουργικότητά τους!

Ελιξήριο νεότητας

Μέρα με την ημέρα, η επιδερμίδα καταπολεμά τις καταστροφικές οξειδωτικές και φλεγμονώδεις επιθέσεις που αλλοιώνουν τη βέλτιστη υγεία και ομορφιά της. Όταν υφίσταται επιθέσεις, η επιδερμίδα διοχετεύει όλη της την ενέργεια στην άμυνα — αντί να εστιάζει στην απαραίτητη ανανέωση. Με την πάροδο του χρόνου, η ποιότητα της επιδερμίδας αλλοιώνεται ορατά, καθώς η γήρανση επιταχύνεται, και η επιδερμίδα εμφανίζει ερυθρότητα, ξηρές περιοχές, απώλεια σφριγηλότητας και ρυτίδες. Διοχετεύοντας την πιο θαυματουργή τεχνολογία μεταμόρφωσης της Biotherm μέχρι σήμερα, το νέο LIFE PLANKTON™ ELIXIR της Biotherm περιέχει το ισχυρά αναζωογονητικό Life Plankton™ στην υψηλότερη συγκέντρωση, 5%. Ενσωματωμένο σε ένα ελιξίριο που αναπλάθει την επιδερμίδα και χάρη στο μοναδικό του κυτταρικό προφίλ και την απόλυτη βιολογική συνάφεια με την κάθε επιδερμίδα, απορροφάται άμεσα για μέγιστη δράση και εξαιρετικά αποτελέσματα.

Μαγιό

Η αλήθεια είναι ότι της έχει λείψει η μυρωδιά της θάλασσας εδώ και καιρό! Παρέσυρε την σε ένα ταξίδι χρωμάτων με μοναδικό προορισμό την παραλία. Μπες σε ένα κατάστημα Oysho και βρες όλη τη νεά συλλογή σε μαγιό η οποία είναι γεμάτη χρώματα. Διάλεξε το μαγιό με το αγαπημένο χρώμα της μαμάς σου και χάρισε της το. Είμαι σίγουρη ότι θα το λατρέψει.