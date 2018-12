Η κεντρική ιδέα Marivee «dare to be unique, dream free and spread the love». «Θέλουμε τις γυναίκες να είναι ελεύθερες, με αυτοπεποίθηση, να χαμογελούν και να ερωτεύονται τη ζωή μέσα στο αληθινά bohemian spirit μας. Αυτό πώς γίνεται μέσα από τις δημιουργίες Marivee;

Νιώθεις ελεύθερη να βάλεις αυτό που σου αρέσει χωρίς περιορισμούς και φόβο, να τολμήσεις με το χρώμα και τα υλικά και να χαμογελάς φορώντας το. Η φιλοσοφία μας περιλαμβάνει πάντα το να κάνουμε την γυναίκα να νίωθει μοναδική και για αυτο επενδύουμε στην ποιότητα και την ιδιαιτερότητα».

Τα προϊόντα MARIVEE είναι χειροποίητα και παράγονται στην Ελλάδα. Πραγματικό δέρμα, πολύτιμοι λίθοι, μοναδικά υφάσματα, υφές και αφάνταστοι συνδυασμοί, αποτελούν τον βασικό χαρακτήρα του brand. Δυνατές εικόνες, περιπέτεια και χρώμα. Όλα γίνονται με πολύ προσωπική φροντίδα και υψηλής ποιότητας προσέγγιση, για μια μοναδική και γεμάτη αυτοπεποίθηση γυναίκα, μέσα απο τα μάτια και το όνειρο της Βασιλικής Ρούσσου.